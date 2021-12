NEO: The World Ends with You: ottima idea regalo a tema action RPG

A pochi mesi dalla sua pubblicazione, l'action RPG NEO: The World Ends With You per Nintendo Switch si trova al momento in offerta ad uno dei prezzi più bassi di sempre su Amazon: soltanto 39,99 euro anziché 59,99. Il gioco è un sequel dell'adattamento anime dell'omonimo The World Ends With You, che ricalca fedelmente gli eventi del primo titolo.

Ritrovatosi invischiato in uno strano “Gioco” contro la sua volontà, il protagonista Rindo si renderà presto conto che la sua vita è in pericolo. Vesti i suoi panni e combatti fra le strade di una Shibuya ridisegnata con un nuovo stile grafico. Raccogli e usa centinaia di abilità psichiche per combattere ogni minaccia, esplora il mondo che ti circonda e batti il “Gioco dei Demoni” per sopravvivere.

Se il capitolo precedente sfoggiava una grafica in simil-manga, in NEO: The World Ends With You lo stile grafico è stato completamente rivisitato in chiave 3D. Così i giocatori hanno la possibilità di esplorare più a fondo Tokyo e i suoi vicoli, lanciandosi in nuove ed avvincenti sequenze di battaglia nettamente migliorate.

Se ancora non ce l'hai, questa è l'occasione per fare tuo NEO: The World Ends With You ad uno dei prezzi più bassi di sempre, ovvero 39,99 euro invece di 59,99. Potrai, inoltre, beneficiare della consegna Amazon Prime, che ti consentirà di ricevere il gioco direttamente a casa tua in pochissimi giorni lavorativi.