New World, un nuovo bug permette agli utenti di aggirare il ban

New World, a poco più di un mese dalla pubblicazione, deve già fare i conti con diversi glitch, spesso difficili da risolvere in massa. Per questo motivo Amazon ha preso la decisione di bannare tutti quei player che fanno uso di exploits, nella speranza di dare un taglio netto al cheating crescente che incombe nel gioco. Ma stavolta, a quanto pare, bandire gli utenti non basta: è stato infatti scovato un nuovo bug che permette ai player di aggirare il ban e tornare a giocare come nulla fosse.

Il problema è già stato segnalato sul forum ufficiale di New World, mentre gli sviluppatori sperano “in una risoluzione al più presto, ma ci vorrà parecchio lavoro e non soltanto dal team di gioco, perciò ci sarà bisogno di un importante coordinamento per risolvere il problema”. Il sospetto, dunque, è che per mettere fine al bug sia necessario l'intervento diretto di Valve. Ciò significa che per ora, i giocatori sono “liberi” di sfruttare qualsiasi exploit senza incorrere in alcun limite. Una catastrofe.

Come fanno gli utenti a “sbannarsi”

I diversi cheater hanno riportato su Reddit di essere stati in grado di tornare online dopo il ban semplicemente sfruttando le funzioni di Family Share. Per tamponare il problema in attesa di una risoluzione, gli sviluppatori hanno deciso di disabilitare momentaneamente la funzione. “Non è stata una scelta fatta a cuor leggero – fanno sapere –. Per tutti gli utenti che utilizzano il family sharing con ragioni valide, aggiorneremo il post con ulteriori istruzioni dettagliate”. Purtroppo, questo non è l'unico bug. A quanto pare, infatti, un altro metodo per aggirare il ban consiste semplicemente nel cambiare indirizzo e-mail del proprio account Steam.

Vogliamo assicurarvi che il nostro team sta lavorando duramente per rendere New World un ambiente di gioco equo per tutti i nostri giocatori. Ci stiamo concentrando sull'affrontare i problemi emersi con bot e cheater. Oggi (ieri per chi legge, ndr), ad esempio, ne abbiamo banditi dal gioco oltre 1.000. Continueremo ad essere diligenti nei nostri sforzi per identificare e rimuovere gli utenti che violano i nostri Termini di Servizio. Grazie per la vostra comprensione e apprezziamo la vostra pazienza.

Purtroppo, il nuovo bug altro non è che la ciliegina sulla torta di un titolo che sta lentamente perdendo sempre più utenza. Secondo i dati statistici di SteamCharts della scorsa settimana, l'afflusso di giocatori registrato era ormai dimezzato rispetto alle prime settimane di gioco. Oltre al fisiologico calo di interesse, dietro potrebbero nascondersi anche tutti quei bug, glitch ed exploit che gli sviluppatori non sono ancora riusciti a risolvere e che potrebbero aver allontanato diversi player.