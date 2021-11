Nintendo Switch a prezzo FOLLE con questo codice

Il Natale si avvicina e perché aspettare per acquistare i regali? Che tu lo debba fare a un parente o a te stesso non ha importanza, soprattutto quando puoi risparmiare bei soldini sui prezzi di listino. Questo è il caso della Nintendo Switch che su eBay acquisti a soli 246,99€.

Come fare? Aggiungendo il prodotto al carrello dall'applicazione su smartphone e applicando il coupon “XMASAPP21”.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Nintendo Switch a prezzo da paura: disponibile solo su eBay

Acquistare una console è sempre un'ottima idea se poi parliamo della Nintendo Swicth non puoi commettere errori. Come mai? Semplicemente perché l'esperienza su questo prodotto si rinnova sempre e mette d'accordo chiunque si trovi in casa.

Adatta a bambini così come ad adulti, la Switch in questione arriva nella sua colorazione Grey con tutto il necessario al suo interno. Infatti in confezione trovi il dock di ricarica con cui la colleghi anche al televisore, il cavo di alimentazione, il cavo HDMI, i due joycon e il “cane” per rendere i joycon un vero e proprio controller.

Goditi i tuoi titoli preferiti a casa o in giro grazie alle tre modalità di gioco e vivi mille avventure cimentandoti in tutto e per tutto. Un esempio? In Mario Kart il JoyCon diventa il tuo manubrio, in Zelda il tuo arco e così via.

Acquista subito la tua Nintendo Switch su eBay a soli 246,99€. Inserisci il codice “XMASAPP21” per risparmiare un extra 15%. Ti ricordo che questo trick vale solo dall'applicazione per smartphone.

Le consegne sono gratuite e operate in uno o due giorni con GLS Espresso Nazionale.