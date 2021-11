Nintendo Switch, l'adorabile Pro Controller a forma di panda è un vero affare

L'adorabile Pro Controller (compatibile con Nintendo Switch) dalle sembianze di un panda prodotto da STOGA è in offerta su Amazon: applicando il coupon in pagina, risparmierai un ulteriore 25% al momento del pagamento, abbassando il prezzo totale a soli 20,24 euro. Un vero affare per questa valida alternativa al Pro Controller ufficiale Nintendo a cui non ha assolutamente nulla da invidiare.

Non lasciatevi ingannare dal design adorabile (che, ammettiamo, lo rende davvero unico): questo gioiellino prodotto d STOGA ha tutte le carte in regola per essere definito un prodotto di qualità. Dotato di giroscopio a 6 assi, il controller supporta fino a quattro livelli di regolazione dell'intensità di vibrazione in grado di regalarti un'esperienza di gioco estremamente immersiva a livello sensoriale.

Inoltre, la presenza di sensore NFC lo rende compatibile con tutti gli amiibo prodotti da Nintendo (carte di Animal Crossing comprese). La batteria ha una capacità da 700 mAh: può sembrare poco, ma assicura una durata dalle 8 alle 10 ore di utilizzo, con un tempo di ricarica brevissimo (è presente, infatti, una porta Type-C) che va dalle 2 alle 3 ore. Inoltre, con la modalità stand-by che si attiva automaticamente dopo 5 minuti di inattività, potrai risparmiare energia anche se ti dimentichi il controller acceso.

Questo Pro Controller è compatibile al 100% con Nintendo Switch: basterà accenderlo e sincronizzalo con la console per farlo funzionare senza alcun intoppo. Vista la sua natura wireless, potrà essere collegato anche a qualsiasi computer, così da estendere ulteriormente l'esperienza di gioco. Funzionalità, un bel design e un prezzo piccolissimo: approfitta della promozione e acquista questo ottimo Pro Controller di STOGA a soli 20,24 euro. Perfetto anche come idea regalo in vista delle festività natalizie.