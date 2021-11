Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di online: il bundle in offerta da non perdere

Nintendo Switch, la console di punta della grande “N”, è in offerta in una comoda versione bundle al prezzo scontatissimo di 299,98 euro invece di 368 grazie alle promozioni dedicate al Black Friday di Amazon. Il bundle comprende una console (edizione 2019) nella colorazione blu/rossa, Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online. Un'ottima occasione per farsi o fare un regalo, anche in vista delle festività natalizie, risparmiando quasi 70 euro.

Nintendo Switch: il bundle da cogliere al volo

Nintendo Switch è stata rilasciata ufficialmente nel 2017 e da allora non ha fatto altro che vendere milioni di copie in tutto il mondo. La particolarità principale che la distingue dalla concorrenza è la sua natura ibrida, a metà strada fra una console casalinga e una portatile. Nintendo Switch, infatti, è pensata sia per essere usata in mobilità che sulla TV di casa, grazie alla docking station inclusa nella confezione.

La console è inoltre dotata di due particolari joypad rimovibili, chiamati Joy-Con che, se utilizzati ai lati dello schermo, creano un'impugnatura portatile, mentre se utilizzati separati dalla console possono diventare un vero e proprio controller da salotto. La vera rivoluzione, però, è che i due Joy-Con possono all'occorrenza essere re-sincronizzati per far sì che funzionino in autonomia l'uno dall'altro. Ciò permette a due giocatori vicini di giocare allo stesso titolo in locale sulla medesima console senza che ci sia bisogno di acquistare controller aggiuntivi.

L'ibrida Nintendo ha toccato vette incredibili dal punto di vista delle vendite, diventando ben presto una delle console di maggior successo negli ultimi anni. Il bundle è venduto con Mario Kart 8 Deluxe, il gioco di corse a tema Mario & Company più famoso e venduto di sempre. Un titolo perfetto per giocare con gli amici o la famiglia e sfruttare al 100% il grande potenziale di Nintendo Switch.

Compresi nel prezzo ci sono anche 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, il servizio che consente di utilizzare il multiplayer online presente all'interno dei giochi. Senza un abbonamento, infatti, il gioco multiplayer è possibile soltanto in modalità locale. L'offerta è ottima e il risparmio garantito: il bundle Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mesi di abbonamento online è in offertissima in occasione del Black Friday a soli 299,98 euro invece di 368.