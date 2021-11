Nintendo Switch OLED a soli 273€ per il Black Friday Unieuro

Nintendo Switch OLED è in offerta sul sito Unieuro a 273€, si tratta del prezzo più basso di sempre per la nuova iterazione della console ibrida giapponese.

La nuova versione dell'ottima console Nintendo porta diverse migliorie alla già tanto apprezzato primo modello. Disponibile nella classica colorazione Neon o nell'inedita ed elegante versione bianca, la nuova Switch introduce un bellissimo schermo OLED, una memoria interna più capiente e un nuovo stand per tenere in piedi la console. La dock per la connessione alla TV ha un design un po' diverso rispetto al passato e introduce finalmente una pratica porta ethernet, per connettere la console alla rete tramite cavo.

L'inedito display di Switch OLED è il suo vero punto di forza, introduce il giocatore ad un'esperienza di gioco ben più piacevole e immersiva, con una resa grafica di molto superiore al pannello montato sulla prima Switch.

Oggi la nuova Switch OLED si trova in offerta sul sito Unieuro a soli 273€, uno sconto incredibile in occasione dell'Early Black Friday della famosa catena di elettronica.