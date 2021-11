Nintendo Switch: tanti giochi in offerta al Black Friday

Anche Nintendo Switch si prepara al Black Friday 2021, da giovedì 18 fino a martedì 30 novembre ci saranno le Cyber Offerte, con 1000 giochi con sconti fino al 75%.

Tra i titoli più interessanti della lista troviamo Hyrule Warriors: L'Era della Calamità al 33% di sconto, FIFA 22: Legacy Edition al 30% e un prezzo dimezzato per The Witcher 3: Wind Hunt e Hotline Miami Collection.

Nintendo Switch – Cyper Offerte

Ecco la lista di alcune delle offerte più importanti in arrivo sul Nintendo e-Shop:

Hyrule Warriors: L’Era della Calamità (33%)

New Super Mario Bros. U Deluxe (33%)

FIFA 22 Nintendo Switch – Legacy Edition (30% )

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 (45%)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (30%)

Pikmin 3 Deluxe (33%)

Tetris Effect: Connected (33%)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (40%)

The Witcher 3: Wild Hunt (50%)

Hotline Miami Collection (50%)

Ori and the Will of the Wisps (40%)

Cities: Skylines (75%)

Sonic Colours: Ultimate (25%)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (50%)

Mortal Kombat 11 Ultimate (55%)

Shovel Knight: Treasure Trove (30%)

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno, per conoscere tutte le altre promozioni in arrivo in occasione del Black Friday sul Nintenod e-Shop. Si tratta di un'ottima occasione per recuperare alcuni tra i titoli più interessanti per la tanto amata console ibrida giapponese.