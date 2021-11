Migliori occhiali da gaming (anti luce blu): le recensioni

Di recente, nelle tue ultime sessioni di gaming, hai iniziato ad accusare alcuni problemi di vista: gli occhi stanchi e affaticati, oltre a darti problemi di performance durante il gioco, possono recarti problemi di salute più gravi nel lungo periodo. Ed è per questo motivo che stai cercando i migliori occhiali da gaming sul mercato, ovvero quelli anti luce blu. In questo approfondimento andremo ad indicarti quali sono i modelli più interessanti in commercio e prenderemo in esame i criteri da tenere in considerazione prima di effettuare l'acquisto.

I migliori occhiali anti luce blu per il gaming

Andiamo subito al sodo: nelle prossime righe ti forniremo una selezione degli occhiali anti luce blu che ci hanno particolarmente colpito in positivo. Ecco la nostra lista.

Vimbloom Lunettes I primi occhiali per PC luce blu che vogliamo proporti sono un modello economico, perfetti per chi non vuole spendere troppo. Si tratta dei Vimbloom Lunettes, occhiali dotati di lenti che riducono la luce blu fino al 90%, oltre ad una montatura leggera, resistente a urti e pressioni e personalizzata ai massimi livelli. Nella confezione d'acquisto è presente anche una custodia per il trasporto. Grazie ai Vimbloom Lunettes potrai contare su occhi più freschi e riposati, ad un prezzo veramente contenuto. Questi occhiali da gaming possono essere acquistati su Amazon a 17,99 euro.

Occhiali da gaming Nowave Rispetto al modello che ti abbiamo proposto in precedenza, gli occhiali Nowave sono sicuramente di un altro livello. Costano ovviamente di più, ma hanno caratteristiche tecniche veramente notevoli. Montano lenti CR39, che hanno una peculiarità unica rispetto agli altri prodotti. Solitamente infatti gli occhiali luce blu, che proteggono dai raggi, alterano la vista rendendo tutto arancione o bluastro. Non è così per questo modello: le lenti degli occhiali Nowave sono come quelle di un paio di occhiali normali. Filtrano fino al 40% della luce blu e sono trattate con la procedura antiriflesso HMC. Insieme agli occhiali, nella confezione d'acquisto sono presenti custodia rigida, panno per la pulizia, un prodotto spray per la pulizia delle lenti e un piccolo cacciavite-portachiave per stringere le viti. Questi occhiali da gaming sono disponibile su Amazon a 45,00 euro.

Horus X In una selezione degli occhiali luce blu migliori presenti in circolazione, un posto lo meritano anche gli Horus X. Nonostante siano meno eleganti rispetto ad altri occhiali, garantiscono una schermatura impareggiabile: oltre il 100% della luce blu. Oltre a questo, offrono anche il 100% di protezione contro i raggi solari, dispongono di trattamento antiriflesso e di una montatura leggerissima di 27 grammi. Compresi nel prezzo abbiamo anche una custodia in neoprene e un panno per la pulizia. Questi occhiali da gaming possono essere acquistati su Amazon a 24,9 euro.

Pixel Kura Pixellen A differenza degli altri occhiali da gaming che abbiamo visto, i Pixel Kura dispongono di una gradazione + 2,5, particolarmente indicata per chi ha problemi di presbiopia. Offrono una riduzione di luce blu del 41% e una protezione totale dai raggi UV del 100%. Le lenti sono ben fatte, non si appannano e sono antiriflesso. Essendo ultraleggeri, possono essere indossati comodamente. Sicuramente sono tra gli occhiali anti blu tra i migliori per il loro rapporto qualità-prezzo. Questi occhiali da gaming sono disponibile su Amazon a 34,9 euro.

Gunnar Optiks Intercept La qualità delle lenti è importante, e il modello Gunnar Optiks Intercept è molto apprezzato proprio per questo motivo. Sono caratterizzate da una montatura solida ed elegante, oltre che da lenti ambrate che restituiscono una visione nitida anche nei contrasti. Gli occhi rimangono rilassati anche dopo ore di sessione di gioco. Ottima anche la qualità dei materiali, così come la presenza di funzionalità come il filtraggio antiriflesso. Consigliatissimi anche per chi passa molte ore davanti al monitor di un PC per lavoro. Questi occhiali da gaming possono essere acquistati su Amazon a 56,19 euro.

Cosa sono degli occhiali da gaming anti luce blu

Gli occhiali anti luce blu sono degli accessori appositamente progettati per non affatticare e seccare gli occhi durante le ore di sessioni gaming o lavoro al PC. Le cause di queste problematiche sono dimostrate: quando si sta troppe ore davanti ad uno schermo, lo sguardo viene concentrato in un punto preciso e il normale battito che serve a tenere fresco e lubrificato il bulbo oculare si riduce. L'occhio di conseguenza si stressa e arrivano i problemi alla vista (e, in alcuni casi, anche mal di testa).

I nostri occhi durante le ore davanti allo schermo sono sottoposti di continuo alla luce blu degli schermi, che va ad irritarli e seccarli. Di fatto, gli occhiali che ti abbiamo proposto in questa guida rappresentano la giusta difesa ai raggi blu emessi dagli schermi.

Come scegliere i migliori occhiali da gaming

Ci sono alcuni criteri da tenere in considerazione prima di effettuare l'acquisto di occhiali da gaming. Solo facendo riferimento ad alcuni fattori potrai comprare un prodotto davvero adatto alle tue esigenze. Ecco quali sono gli elementi da considerare.

Protezione degli occhi

Il primo criterio di fondamentale importanza è il grado di protezione degli occhi che gli occhiali possono garantire, ovvero la percentuale di schermatura della luce blu. Si possono ottenere dei buoni risultati già con un occhiale che schermi il 30-40%, tuttavia esistono modelli in grado di schermare ancora di più, addirittura fino al 100%. Come abbiamo visto però, le lenti di questa tipologia di occhiali anti blu ultra-schermante sono colorate. Se preferisci una visione neutra, meglio optare per occhiali con meno percentuale di schermatura, specialmente se li utilizzi per il gaming. In questo modo non perderai alcun dettaglio.

Comodità

Ovviamente l'ergonomia degli occhiali è un aspetto molto importante. Se sei già abituato a portarli, sai già qual è il modello più adatto al tuo viso. In caso contrario, prima di effettuare qualsiasi acquisto consigliamo di andare in un negozio e provare delle montature comode con i propri lineamenti. In rete esistono addirittura dei siti che mettono a disposizione la possibilità di provare gli occhiali online. In ogni caso, il fattore imprescindibile è la leggerezza della montatura, altrimenti risulterà davvero scomodo tenere gli occhiali per ore. E' bene preferire accessori non troppo spessi, meglio se in alluminio o in plastica-policarbonato, materiali che permettono agli occhiali di rimanere freschi anche se indossati per ore. Da non sottovalutare inoltre la flessibilità: di solito un occhiale in alluminio è più flessibile di uno in plastica.

Design

Sei una persona attenta allo stile anche quando stai lavorando o giocando con il tuo PC? Anche gli occhiali da gaming possono essere degli accessori cool. Alcuni modelli hanno un design molto accattivante, che li fa avvicinare ai più comuni occhiali da sole. Tra gli elementi che più caratterizzano questa tipologia di occhiali abbiamo le astine flessibili e regolabili, che dovrebbero essere presenti nel modello che acquisterai. Con esse avrai una buona tenuta e non rischierai che gli occhiali ti cadano sul volto. Ciò è importante maggior ragione per chi li usa per giocare, e quindi per tante ore.

Prezzo

Nella nostra selezione ti abbiamo proposto una serie di occhiali dal prezzo diverso. In effetti in rete si trovano modelli di ogni tipo e per ogni fascia di prezzo. Ciò significa che c'è un ampio raggio di scelta, che consentirà di trovare gli occhiali più adatti alle proprie necessità e al proprio budget.

Conclusioni

Ora dovresti avere una panoramica completa ed esaustiva su quali sono gli occhiali luce blu migliori online. Oltre alla selezione con i prodotti più interessanti, abbiamo pensato potesse essere utile analizzare nel dettaglio i criteri con cui scegliere i modelli che meglio si adattano alle esigenze di ciascun utente. Se sei un gamer incallito e passi ore e ore davanti al PC o ad una console di ultima generazione, utilizzare un occhiale di questo tipo è fortemente consigliato. Ne gioveranno sia le tue performance che soprattutto la salute dei tuoi occhi.