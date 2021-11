Offerta early Black Friday: cuffie gaming Logitech G635 a meno di 80€

Negli ultimi giorni di early Black Friday, Amazon sconta le bellissime Logitech G635 a quasi metà prezzo: soltanto 79,99 euro invece di 154,99. Queste cuffie da gaming di altissima qualità vantano una tecnologia audio avanzata. I grandi driver Pro-G da 50 mm e all'audio Surround DTS Headphone:X 2.0 offrono un'esperienza di gioco ad immersione totale, con dettagli chiarissimi in un ambiente studio 3D posizionale di alta precisione.

La grande capacità audio è sicuramente il fiore all'occhiello di queste incredibili cuffie da gaming. Ascolta ogni dettaglio con chiarezza, maggiore profondità e distorsione minima, scova i nemici che si muovono alle tue spalle oppure immergiti nelle colonne sonore del tuo livello preferito. Per il multiplayer, le Logitech G635 sono dotate di un microfono a braccio da 6 mm, provvisto di un indicatore luminoso rosso di disattivazione audio. La promessa è quella di una registrazione chiara, limpida e sempre precisa. Sull'esterno delle cuffie sono presenti anche tre tasti G completamente programmabili usando G HUB, per un'esperienza multimediale estremamente fluida.

La fascia per la testa in acciaio e con imbottitura in materiale tecnico resistente all'usura assicura comfort anche dopo lunghe sessioni di gaming. Completa il design la tecnologia LIGHTSYNC RGB a spettro completo da 16,8 milioni di colori che reagisce alle azioni di gioco, all'audio oppure al colore dello schermo. Le Logitech G635 sono delle cuffie di ottima qualità, oltre ad essere particolarmente apprezzate dagli utenti. Le recensioni parlano chiaro: 4 stelle e mezzo a fronte di 1.071 voti. Approfitta dell'early Black Friday e potrai risparmiare ben il 48% sul prezzo di listino, acquistandole così a soli 79,99 euro invece di 154,99.