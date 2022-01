Overcooked All You can Eat: il divertimento più totale in sconto ESAGERATO

Overcooked All You Can Eat è la versione definitiva dell'ormai famoso gioco Overcooked! con la quale potrai accedere a tutti i contenuti finora rilasciati. Grazie ad una promozione a tempo disponibile su Amazon, oggi puoi acquistare la versione del gioco per Playstation 4 a soli 20,99 euro. Se lo ordini ora lo ricevi in men che non si dica grazie alle spedizioni rapide e gratuite targate Prime. Cosa aspetti?

Overcooked All You can Eat: un'avventura culinaria pronta a farti impazzare

Chiunque conosca questo gioco sa quanto quest'ultimo sia estremamente frenetico; questa versione, però, lo è ancor di più! Overcooked All You Can Eat unisce infatti l'euforia ed il divertimento dei suoi due predecessori più ulteriori contenuti tutti nuovi. Prepararti a divertiti con i tuoi amici esplorando centinaia di livelli di anarchia culinaria cooperativa in scenari sempre più improbabili e precari.

Tuffati sin da subito in modalità sempre più frenetiche che spaziano dalle più classiche, come ad esempio campagna, sopravvivenza e pratica, ad alcune completamente nuove, come la modalità assistita. Oltre al divertimento, anche i tuoi occhi ne beneficeranno poiché la grafica di entrambi i giochi è stata migliorata sensibilmente e aggiornata al 4K.

Se la modalità coop offline non basta, sappi che in questa versione è stata finalmente introdotta l'esperienza online. Finalmente potrai cimentarti in sfide sempre più complesse giocando in modalità multigiocatore direttamente online e non più necessariamente sulla stessa console.

Overcooked All You Can Eat per Playstation 4 ti aspetta dunque su Amazon ad un prezzo davvero stracciato. Approfitta ora dell'offerta a tempo prima che scada ed acquista il gioco a soli 20,99 euro. Ordinalo oggi per riceverlo direttamente a casa tua in pochissimo tempo.