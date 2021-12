Piccolo ribasso per Kena: Bridge of Spirits su PS5 (Deluxe)

Sei alla ricerca del gioco perfetto con cui sollazzarti in queste giornate di freddo? Kena: Bridge of Spirits è quello che fa per te e puoi acquistarlo in promozione su Amazon grazie a un piccolo ribasso. Se infatti possiedi una PlayStation 5 Standard Edition questa è proprio l'occasione che fa per te visto e considerato che fai diventare tuo il titolo con appena 43,40€.

Pronto a vivere un'avventura senza limiti?

Kena: Bridge of Spirits in Deluxe Edition

Tra i titoli più attesi di quest'anno c'era proprio Kena: Bridge of Spirits.

È vero, potrebbe non piacere a tutti come stile di gioco ma io ti consiglio una bella cosa: supera i tuoi pregiudizi e buttati a capo fitto in questa avventura perché una volta terminata non potrai rimanerne affatto deluso.

Di che genere si tratta? Di un action adventure con una forte componente narrativa che ti farà immergere al 101% in questa esperienza magica in cui dovrai esplorare e fare tanto altro ancora. In particolar modo la trama recita:

“Kena è una giovane spirito guida che viaggia verso un villaggio abbandonato in cerca del sacro santuario della montagna. Vuole svelare i segreti di questa comunità dimenticata, nascosta in una foresta rigogliosa, dove sono intrappolati gli spiriti erranti.”

Acquista subito la tua copia di Kena: Bridge of Spirits su Amazon a soli 43,40€ e lo amerai fin da subito. Ricordati che è per la versione fisica della PlayStation 5 ed è ovviamente disponibile in lingua italiana.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite e veloci con Prime. In solo uno o due giorni lo ricevi a casa se sei abbonato.