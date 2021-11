PS5: Migliori SSD compatibili in offerta - Black Friday Amazon

La settimana del Black Friday è iniziata ed è arrivata la prima ondata di sconti e promozioni su Amazon. Oggi diamo un'occhiata ai migliori dischi SSD NVMe compatibili con PS5, selezionando i modelli in offerta su Amazon con sconti fino al 24%.

PS5 – Intallazione SSD NVMe

Qualche mese fa, tramite un aggiornamento software Sony ha sbloccato la possibilità di espandere la memoria interna di PlayStation 5, consentendo l'accesso ad uno slot SSD aggiuntivo. Installare un disco aggiuntivo all'interno di PS5 5 non è un'operazione particolarmente complessa e – soprattutto – non implica lo smontaggio completto della console e non invalida la garanzia.

Una volta acquistato un disco NVMe compatibile, per accedere allo slot di espansione M.2 è sufficiente spegnere la console, scollegare tutti i cavi e staccare le paratie laterali della console (ad incastro). Lo slot risulta immediatamente visibile e del tutto accessibile, non è necessario acedere alle componenti interne per proseguire con l'ampliamento della memoria.

L'SSD va posizionato in prossimità del connettore M.2 e, dopo una leggera pressione, il disco è pronto per essere fissato tramite una piccola vite fornita in confezione. Fatto questo, l'installazione è completa e non c'è altro da fare che rimontare le paratie laterali, accendere la console e seguire le istruzioni a schermo per la corretta configurazione del disco.

SSD per PS5 in offerta su Amazon

In occasione del Black Friday, molti dischi SSD compatibili con PS5 sono protagonisti di interessanti offerte. Ecco alcuni modelli top di gamma consigliati dalla redazione di Videogame.it:

WD BLACK SN850

Tra i dischi NVMe più acquistati ed apprezzati, il WD BLACK SN850 è l'ultimo ritrovato tecnologico di Western Digital. In offerta nei tagli di memoria da 500 GB e 1 TB, questo disco allo stato solido raggiunge incredibili velocità di trasferimento dati, fino a ben 7.000 Megabyte al secondo in lettura.

Samsung 980 PRO

Con memorie V-NAND di eccellente qualità e compatibilità con le linee PCIe 3.0 e 4.0, il 980 PRO è il fiore all'occhiello del catalogo Samsung. Garantisce prestazioni da primo della classe, con velocità di trasferimento dati fino a 7.000 Megabyte al secondo e un peso complessivo di appena 8 grammi.

1 TB – 159,99€ 189,99€ Link all'acquisto

ADATA GAMMIX S70 Blade

Un'altra soluzione top di gamma, questa volta targata Adata XPG. Disponibile in tagli di memoria da 500 GB, 1 TB e 2 TB, questo disco NVMe Gen 4 garantisce velocità fino a 7.400 Megabyte al secondo in lettura.

Sabrent Rocket 4 Plus

Con uno sconto del 15% rispetto al prezzo solito, il disco Sabrent Rocket 4 Plus da 1 TB offre prestazioni eccellenti, anche in questo caso parliamo di una velocità di trasferimento dati fino a 7.000 Megabyte al secondo in lettura.