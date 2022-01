Rainbow Six Extraction: conosciamo gli Operatori del nuovo FPS Ubisoft

In uscita a giorni, Rainbow Six Extraction promette di continuare sull'ottima scia segnata dal precedente Siege, riportando in azione i giocatori dell'FPS tattico di casa Ubisoft su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia.

Il gameplay del nuovo capitolo riprenderà quello ormai collaudato del franchise, chiamando 3 giocatori a combattere insieme tramite matchmaking online – sarà comunque possibile giocare anche in single player -, facendo affidamento sulle abilità uniche dei diversi Operatori disponibili.

Operatori che, come i veterani già sapranno, sono il fulcro stesso del sistema di gioco, e che di conseguenza vanno conosciuti alla perfezione da quanti vorranno cimentarsi nelle impegnative missioni di Rainbow Six Extraction.

Il team di sviluppo ha quindi deciso di presentare al grande pubblico i 18 Operatori giocabili, sottolineandone caratteristiche, armi e abilità speciali. Ecco chi sono:

Tachanka Abilità: piazza una mitragliatrice fissa utilizzabile da chiunque Arma iniziale: SASG-12

Fuze Abilità: piazza sui muri barricate e cariche con detonatore a distanza che, una volta attivate, scagliano granate a grappolo dall’altra parte Arma iniziale: 6P41

Capitao Abilità: spara silenziosamente dardi che esplodono all’impatto. Può alternare tra dardi fumogeni e velenosi Arma iniziale: PARA-308

Rook Abilità: lascia un pacchetto di piastre corazzate che forniscono resistenza ai danni. Chi indossa una corazza finisce a terra anziché K.O. Arma iniziale: P90

Jager Abilità: piazza una torretta automatica che attacca i nemici e intercetta i proiettili nell’aria Arma iniziale: M870

IQ Abilità: rileva equipaggiamento REACT attraverso gli ostacoli Arma iniziale: AUG A2

Gridlock Abilità: lancia e piazza trappole a terra. I nemici colpiti dalla trappola subiscono danni e vengono rallentati per un po’ di tempo Arma iniziale: F90

Nomad Abilità: lancia mine di prossimità che respingono i nemici colti dall’esplosione. Elimina i pericoli nell’aria Arma iniziale: AK-74M

Smoke Abilità: lancia granate a gas con detonazione a distanza, che infliggono danni a qualsiasi nemico all’interno della nube di gas Arma iniziale: L85A2

Ela Abilità: lancia mine di prossimità adesive, che stordiscono i nemici colpiti dall’esplosione. Le mine si ricaricano nel tempo Arma iniziale: Scorpion EVO 3

Sledge Abilità: ha in dotazione un robusto martello tattico che può stordire i parassiti e distruggere i muri per creare nuovi percorsi Arma iniziale: M590A1

Alibi Abilità: può inviare un’esca dai droni per attirare e distrarre i nemici nell’area. I nemici che attaccano l’esca vengono scansionati

Arma iniziale: Mx4 Storm

Lion Abilità: rileva tutti i nemici in movimento in un’area per una durata media, richiede una ricarica dopo ogni utilizzo Arma iniziale: V308

Vigil Abilità: disturba i nemici rendendolo non rilevabile per una durata media. Richiede una ricarica dopo ogni utilizzo Arma iniziale: K1A

Hibana Abilità: spara esplosivi adesivi detonabili a distanza che si attaccano a tutte le superfici. Falli esplodere per infliggere danni perforanti alla corazza Arma iniziale: TYPE-89

Finka Abilità: incrementa temporaneamente reattività e capacità di sopravvivenza della squadra. Rianima chi è a terra e impedisce il K.O. mentre è attiva Arma iniziale: SPEAR .308

Pulse Abilità: rileva VIP, dispersi in azione e nidi attraverso gli ostacoli Arma iniziale: M1014

Doc Abilità: con la siringa automatica cura o rianima sé stesso o un compagno a terra Arma iniziale: SG-CQB



Vedremo come se la caveranno in azione fra pochissimo: Rainbow Six Extraction sarà infatti disponibile sugli scaffali fisici e digitali il 20 gennaio 2022.