Rainbow Six Extraction: gli amici giocano gratis con il Buddy Pass per 14 giorni

In dirittura d'arrivo il prossimo 20 gennaio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia, Rainbow Six Extraction promette di riportare in azione tutti i fan della serie in un FPS cooperativo multipayer dall'animo spiccatamente tattico.

Come il precedente Siege, si tratta di un'esperienza da vivere in compagnia di altri giocatori in rete, per affrontare diverse missioni di difficoltà crescente. Proprio per questo, gli sviluppatori di Ubisoft Montreal hanno deciso di includere in tutte le versioni di gioco una feature piuttosto interessante per giocare in gruppo.

Ci riferiamo al cosiddetto Buddy Pass, che permetterà a tutti gli acquirenti di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction di invitare a giocare gratuitamente due amici per un massimo di 14 giorni.

Il publisher d'Oltralpe, dopo l'annuncio, ha allora voluto chiarire tutti i dettagli su questa funzione, che per l'appunto avrà una durata limitata, con l'obiettivo di invogliare il grande pubblico ad interessarsi alla produzione sparacchina.

Vi ricordiamo che Rainbow Six Extraction si propone come uno sparatutto PvE cooperativo per 1-3 giocatori. Insieme ai propri amici si devono affrontare orde di nemici controllati dall'intelligenza artificiale. Nel gioco vi saranno 69 armi, 25 dispositivi, 18 operatori con diversi livelli, 12 mappe dinamiche, 13 nemici e contenuti post-lancio gratuiti. In tutti ci saranno 4 livelli di difficoltà e una modalità classifica.

Inoltre, chi già possiede Tom Clancy's Rainbow Six Siege otterrà 4 set equipaggiamento epici esclusivi nei due giochi e sbloccherà tutti e 18 gli operatori di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction in Tom Clancy's Rainbow Six Siege.