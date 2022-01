Rainbow Six Extraction è tra i primi giochi a debuttare nel 2022. Il PvE di Ubisoft potrebbe definirsi uno spin-off di Rainbow Six Siege, ma questa volta i nemici non sono i ben più amichevoli operatori (almeno all'apparenza), ma mostruosità aliene che spuntano da ogni dove. In vista dell'esordio del 20 gennaio, alcune testate e streamer hanno potuto provare in anteprima lo sparatutto e su YouTube e Twitch sono già tanti i video che mostrano le caratteristiche di Extraction.

Tuttavia, per sciogliere un preciso dubbio è stato necessario l'intervento del Technical Director di Rainbow Six Extraction. Raggiunto dalla redazione di MP1st, Bruno Lalonde ha spiegato che lo shooter con Fuze, Ela, Hibana e altri volti noti della serie ludica girerà a 60fps e in 4K HDR solo sulle console next-gen, dunque Xbox Series X/S e PlayStation 5.

Chi invece è in possesso di un PlayStation 4 e/o una Xbox One, dovrà “accontentarsi” dei 30fps stabili in 1080p.

Per le console old-gen, puntiamo ai 30fps stabili con risoluzione 1080p. Sulle console next-gen il gioco invece gira a 60fps, in 4K HDR. Infine, arriverà fino a 120fps su PC di alta fascia.

Lalonde purtroppo non ha aggiunto ulteriori informazioni su eventuali modalità di gioco, ma non ci sarà da attendere a lungo. L'uscita di Rainbow Six Extraction è infatti fissata per il 20 gennaio 2022 su PC Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia.

Lo sparatutto sarà inoltre disponibile dal Day One nel catalogo di Xbox Game Pass, uno dei frutti della recente collaborazione tra Microsoft e Ubisoft.