Rainbow Six Extraction: recensioni e primi voti online, come se la cava?

Gli amanti degli sparatutto in prima persona tattici si tengano pronti, perché Rainbow Six Extraction andrà a fare il suo atteso debutto nei negozi fisici e digitali già da domani, 20 gennaio 2022, destinato a PC, PS5, PS4, Google Stadia, Xbox One e Xbox Series X/S.

Come accade per tutti i videogame di rilievo, anche nel caso dello shooter cooperativo targato Ubisoft le redazioni italiane e internazionali hanno iniziato a pubblicare in leggero anticipo le prime recensioni del videogioco, che ne mettono in luce pregi e difetti tra comparto tecnico, gameplay e diversi Operatori disponibili.

Con i pareri su Rainbow Six Extraction ad affollare la rete, c'è da dire che questi non sono sempre entusiasmanti come ci si sarebbe aspettati da quello che, di fatto, dovrebbe rappresentare il futuro della serie Rainbow Six dopo l'acclamato Siege, ancora giocatissimo in multiplayer su tutte le piattaforme di riferimento.

Rainbow Six Extraction: i voti delle recensioni online

Più nello specifico, tra i primi voti di Rainbow Six Extraction abbiamo l'84 dato da COGconnected, lo stesso fissato da GameStar, poi l'80 di DeXerto, il 73 di PC Gamer, il 70 di IGN USA e il 60 di EGM USA, oltre al 78 di GamePro Germania, il 70 di GameSpot e ComicBook e il 55 di Power Unlimited, per il momento il picco più basso toccato dal gioco in sede di valutazione.

Naturalmente questi numeri – tutti consultabili su Metacritic – sono destinati a cambiare con l'arrivo di altre recensioni nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Voi cosa ne dite, vi aspettavate di più? State comunque valutando l'acquisto del nuovo episodio di Rainbow Six? Ditecelo nei commenti!