Rainbow Six Extraction: nuovo trailer cinematico presenta la storia

Ubisoft ha finalmente annunciato la data di uscita del nuovo Rainbow Six Extraction, che sarà disponibile a partire dal 20 gennaio 2022 su PC, console e Stadia. Qualche ora fa è stato pubblicato un nuovo trailer cinematico, che presenta la storia con alcune scene d'azione.

Il filmato vede protagonista una squadra da 3 giocatori, composta in questo caso dagli operatori Lion, Ela e Vigil, intenti a portare in salvo un civile dalle grinfie nemiche. I 3 specialisti sfruttano le rispettive abilità tattiche per confondere e ostacolare l'avanzata nemica, raggiungendo la zona adibità all'estrazione.

Si tratta ovviamente di cinematiche e non di motore di gioco, ma le scene in questione ci mostrano l'utilizzo di alcuni gadget, come le mine stun di prossimità di Ela e il drone di rilevamento di Lion. Le specialità tattiche sono le stesse viste in Rainbow Six Siege, adeguatamente modificate per adattarsi al nuovo gameplay di Extraction.

Rainbow Six Extraction è il nuovo gioco cooperativo di Ubisoft, un'avventura PVE che mette il giocatore nei panni di esperti operatori speciali che, riuniti in squadre da 3, devono fermare l'invasione da parte di pericolose creature aliene. Ubisoft ha annunciato un sistema di progressione, che porterà il giocatore ad aumentare il livello degli operatori e ad incrementare l'efficacia delle rispettive abilità tattiche.