Ratchet & Clank: Rift Apart a prezzo straordinario

Se sei alla ricerca di un titolo super mega piacevole da gustarti ti informo che su Amazon c'è in promozione Ratchet & Clank: Ritf Apart. Grazie al ribasso del 36% te lo porti praticamente a casa con un ribasso di circa trenta euro pagandolo di conseguenza solo 51,80€. Non è eccezionale? Le spedizioni sono veloci e gratuite così non devi aspettare neanche tanti giorni. Fossi in te non me lo farei scappare!

Ratchet & Clank: Rift Apart è qui per stupirti

Disponibile nella sua versione per PlayStation 5, Ratchet & Clank: Rift Apart è uno degli ultimi giochi usciti sul mercato che sta appassionando sempre più gamers. Ovviamente se da piccolo avevi una console Sony lo conoscerai già senza alcun problema, ma se è la prima volta che ne senti parlare nessuno problema: potrai giocarlo senza timori.

Ratchet & Clank è un'avventura interspaziale che vede protagonisti due compagni mozzafiato. In questa ambientazione avrai l'occasione di conoscere anche personaggi nuovi che amerai fin dal primo momento.

Ovviamente essendo un titolo che è stato creato appositamente per la console next gen, non potrà che stupirti dal punto di vista di grafica e caricamenti. In altre parole neanche ti accorgerai quando si passerà da un video all'esperienza gaming in sé e per sé tanto che saranno fluide e continue le transizioni.

Devi fare attenzione solamente a un dettaglio: si tratta della versione fisica dunque sarà adatta per te solo se possiedi la Standard Edition.

Cosa aspetti a vivere questa avventura intergalattica? Acquista subito la tua copia di Ratchet & Clank: Rift Apart su Amazon a soli 51,80€. La ordini e la ricevi a casa in quattro e quattr'otto con le spedizioni gratis.