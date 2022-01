Ratchet & Clank Rift Apart: prezzo BOMBA per un divertimento senza limiti

Sei un fedele possessore di Playstation 5 in cerca di nuovi giochi interessanti? Oppure sei alla ricerca di un gioco da regalare a un amico appassionato di questo mondo? Sappi allora che Ratchet & Clank Rift Apart è in assoluto il videogioco per la Next Gent di mamma Sony che stavi cercando. Con uno sconto imperdibile del 28%, puoi infatti acquistarlo direttamente su Amazon al costo di soli 57,99 euro. Un offerta che, considerate le spedizioni rapide e gratuite, non puoi in assoluto farti scappare.

Ratchet & Clank Rift Apart: lasciati stupire da un mondo tutto nuovo

Disponibile in esclusiva per i possessori di PlayStation 5, Ratchet & Clank: Rift Apart è in assoluto uno dei migliori giochi rilasciati negli ultimi mesi disponibile per la nuova console Next Gen targata Sony. Se sei un veterano del mondo PS, sicuramente da piccolo avrai giocato a questo gioco che, di fatto, ha segnato l'intera storia di questo universo. Non preoccupati però, perché anche se si tratta del tuo primo approccio alla serie, ne resterai ugualmente stupito soddisfatto.

Ratchet & Clank è da sempre un'avventura spaziale che ha come protagonisti due amici ormai inseparabili, Ratchet, un meccanico della razza Lombax estremamente simile ad una volpe, ed ovviamente Clank, un fedele robot che accompagna il protagonista in ogni sua avventura. Nelle nuove ambientazioni introdotte con Rift Apart avrai però l'occasione di conoscere anche dei nuovi personaggi che adorerai sin dai primi minuti.

Trattandosi dunque di un'esclusiva Playstation 5, all'interno del gioco potrai godere di un esperienza ai massimi livelli condita con una grafica eccezionale e una fluidità mai vista prima.

Dunque, cosa aspetti? Lanciati subito nelle avventure del nuovo Ratchet & Clank Rift Apart e preparati a sconfiggere avversari sempre più tosti. Acquista subito il gioco su Amazon al prezzo speciale di soli 57,99 euro. Ordinalo ora per riceverlo direttamente a casa in appena un giorno grazie alle spedizioni targate Prime.