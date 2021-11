Razer BlackWidow V3 Mini: sconto del 36% per l'Early Black Friday

La Razer BlackWidow V3 Mini si trova in offerta su Amazon a 122,26€, con uno sconto del 36% in occasione del pre-Black Friday 2021.

Negli utlimi giorni Razer ha messo in sconto diverse periferiche, tra le offerte più interessanti c'è sicurmante la nuova BlackWidow V3 Mini, una tastiera da gaming di fascia alta dal formato compatto. Dotata di switch Razer Green, la tastiera meccanica BlackWidow V3 non ha il tastierino numerico e rinuncia ai tasti funzione, offrendo un design estremamente compatto e ideale per i giocatori più esigenti.

La retroilluminazione dei tasti è RGB e può essere sincronizzata – grazie al software Chorma – con le altre periferiche del noto brand. La BlackWidow V3 Mini è wireless, si connette al PC tramite l'apposito ricevitore a 2.4GHz e si ricarica tramite un classico cavo USB-C fornito in confezione.

Oggi la BlackWidow V3 Mini di Razer è disponibile in offerta su Amazon a 122,26€, un prezzo ottimo per una delle tastiere meccaniche compatte più interessanti sul mercato. Il prodotto è compatibile con la spedizione Prime senza costi aggiuntivi, con consegna garantita entro 24-48 ore.