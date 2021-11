Razer Hammerhead: auricolari TWS da Gaming a metà prezzo (-50%)

Oggi parte l'Early Black Friday, una settimana di sconti su diverse categorie di prodotti, che ci accompagnerà verso il venerdì più atteso dell'anno. Tra le offerte presenti su Amazon, troviamo le cuffie Razer Hammerhead in offerta a 59,99€, con un forte sconto del 50% rispetto al prezzo solito.

Questo modello è l'ideale per i giocatori che non amano le cuffie cablate e preferiscono la comodità degli auricolari. Razer mette insieme le due cose, proponendo un paio di cuffie true wireless bluetooth pensate per il gaming.

Compatibili con il bluetooth 5.0 e dotate di potenti driver da 13mm, le Razer Hammerhead garantiscono un suono immersivo e corposo, con una latenza ridotta ai minimi termini. Mentre i gamer più esigenti preferiranno sempre e comunque le soluzioni cablate, cuffie di questo tipo possono rappresentare il compromesso ideale per chi gioca al PC a titoli platform, avventure grafiche o – più in generale – a titoli single player.

Le Hammerhead sono resistenti all'acqua e hanno una durata della batteria più che sufficiente per lunghe sessioni di gioco.

Oggi le Razer Hammerhead sono disponibili in offerta su Amazon a 59,99€, con un prezzo dimezzato, spedizione gratuita e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.