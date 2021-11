Razer Kraken X: headset da gaming in Super Offerta (-41%)

Le Razer Kraken X sono in offerta su Amazon a 37,99€, con uno scont del 41% e un risparmio di quasi 30 euro rispetto al prezzo solito. L'offerta è piuttosto interessante, a questo prezzo vale la pena considerare l'acquisto di questo headset Razer.

La serie Kraken è tra le più apprezzate e acquistate sul mercato, con diversi modelli disponibili su varie fasce di prezzo. Sono disponibili in varie colorazioni e la versione in offerta oggi è totalmente bianca, con un design elegante e sobrio. Questo modello è compatibile sia con il PC che con le console di nuova e precedente generazione, sono ottime anche per ascoltare musica o guardare contenuti video, grazie ad una discreta qualità audio.

Il formato over-ear offre un ottimo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco, i cuscinetti imbottiti e rivestiti in pelle sono spessi e comodi e anche alla base dell'archetto superiore è presente un'imbottitura morbida. I driver da 40mm permettono al suono di offrire una qualità e fedeltà degne della fascia alta del mercato, con bassi potenti e frequenze medio-alte corpose e nitide.

Oggi le cuffie da gaming Razer Kraken X sono disponibili in offerta su Amazon a 37,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per gli abbonati al servizio Prime.