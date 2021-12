Razer Kraken X Mercury, un ottimo headset da gaming al 35% di sconto

Super promozione Amazon per i prodotti a marchio Razer: anche le cuffie Kraken X Mercury in sconto al 35%, ovvero soltanto 39,99 euro invece di 59,99. Si tratta di un ottimo prodotto qualità/prezzo, particolarmente amato dagli utenti che ha assegnato una media di 4,5 stelle (su 5) a fronte di quasi 32 mila 700 recensioni.

Il logo con il serpente a tre teste di Razer è uno dei loghi più conosciuti al mondo e non mancherà nemmeno a lato dei padiglioni di queste cuffie. Ultra leggere, dal peso di soli 250 grammi, l'headset è dotato di audio surround 7.1 ultra immersivo, perfetto per lunghe maratone gaming. Inoltre, grazie all'audio posizionale preciso, potrai avvantaggiarti rispetto a tutti nel gioco online, visto che sarai in grado di cogliere la direzione da cui proviene l'azione.

Come ogni vera cuffia da gaming, anche queste dispongono di microfono flessibile e pieghevole con sistema cardioide. Il risultato è voce chiara e senza alcun rumore di fondo. Il microfono può essere disattivato con un comodo pulsante sotto l'auricolare sinistro, accanto al cursore del volume. Infine, le cuffie Kraken X Mercury sono compatibili con diverse piattaforme: PC, Mac, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e tutti i dispositivi mobili con un jack audio da 3,5 mm. Queste ottime cuffie sono in offerta al 35% di sconto, ovvero a 39,99 euro invece di 59,99.