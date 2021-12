Resident Evil Village è il gioco che devi avere a prezzo TOP

Tra i titoli più quotati degli ultimi mesi non citare Resident Evil Village sarebbe praticamente impossibile. Se nel corso del tempo questa Saga ti ha sempre di più scaturito interesse, con questo ultimo capitolo pubblicato da Capcom non potrai che entrare a far parte dei fan più sfegatati.

Con la promozione in corso su Amazon hai persino la possibilità di acquistarlo per la tua PlayStation 4 a un prezzo veramente speciale visto che il ribasso del 43% ti permette di acquistare la tua copia fisica con appena €39,98.

Resident Evil V illage: il survival horror che ti ci voleva

Tra i giochi horror più famosi al mondo, quelli appartenenti alla sfera di Resident evil sono ovviamente i più amati. In questo nuovo capitolo che prende la denominazione di Village vestirai i panni di Ethan winters.

Ebbene sì, dopo la lunga e travagliata storia che l'ha reso protagonista di BioHazard, il temerario Ethan torna alle prese con questa nuova storia piena di misteri e che veramente saprà soddisfarti al 101%. Dunque ti troverai a doverti destreggiare all'interno di un villaggio spettrale in cui la storia dei protagonisti diventerà sempre più interessante e piena di risorse.

Se non sei un tipo da horror, non ti preoccupare perché sì, c'è qualche elemento che potrà impaurirti ma credimi, giocando l'intera storia arriverai alla fine senza alcun rimorso.

Resident Evil Village per PlayStation 4