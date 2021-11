Returnal è un titolo che non puoi non aver giocato (-31%)

Se tra la tua libreria PlayStation 5 non vanti ancora una copia di Returnal be, fattelo dire ma ti manca all'appello un'esperienza più unica che rara. Questo titolo è riuscito a stregare molti e tu perché ancora non l'hai provato? Per fortuna ci pensa Amazon ad offrirti un rimedio e con la promozione ora in atto hai l'occasione di acquistare la copia fisica per appena 55,50€ ossia il 31% in meno.

Cosa fai, non ne approfitti? Con le spedizioni Prime lo ricevi in appena uno o due giorni e non paghi neanche un euro in più.

Returnal: il thriller psicologico che non ti aspettavi

Approcciarsi a Returnal non è semplice, ma se sei in vena di cambiare un po' genere e di buttarti in una storyline veramente eccezionale non puoi che essere il benvenuto. Questo gioco è un'esclusiva Sony e si smista in diverse categorie. Definirlo un semplice action game è impossibile dal momento che integra al suo interno anche elementi bullet-hell. Prima di scoprire la trama, tuttavia, voglio segnalarti che è la versione fisica ovviamente, quindi verifica che sia congrua con la tua console.

“Dopo un atterraggio d’emergenza su un pianeta alieno, Selene deve cercare la sua via di fuga esplorando le rovine di un'antica civiltà. Isolata, si ritrova a combattere intrappolata in un loop apparentemente infinito.”

Sono queste le poche righe con cui voglio lasciarti. Infatti non voglio anticiparti troppo su questo titolo altrimenti dove sarebbe la scoperta?

Acquista subito la tua copia di Returnal per PlayStation 5 su Amazon a soli 55,50€. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena uno o due giorni lavorativi grazie ai servizi Prime garantiti.