"Uno fra gli sparatutto più cupi e affascinanti": Returnal è il gioco dell'anno, secondo il The Guardian

L'anno volge ormai al termine ed è tempo di tirare le somme anche in ambiente videoludico. Dopo It Takes Two incoronato “Game of The Year” agli ultimi The Game Awards e la “medaglia d'oro” di Metroid Dread assegnata dal TIME, anche il The Guardian ha deciso di metterci del suo, pubblicando una personale TOP 15 dei migliori titoli che hanno segnato questo 2021. Sul gradino più alto del podio svetta gonfio d'orgoglio Returnal, sparatutto in terza persona dai toni horror/psicologico, sviluppato da Housemarque in esclusiva per PlayStation 5.

Questo inquietante titolo fantascientifico focalizzato sul loop temporale è uno degli sparatutto in terza persona più grandi, cupi e affascinanti di sempre. Correre, saltare e sparare attraverso un bellissimo pianeta desolato ti fa sentire così bene che non ti dispiace nemmeno ricominciare da capo ogni volta che vieni ucciso da una delle inquietanti forme di vita aliene. È intimidatorio e richiede molto tempo, ma le ricompense sono fantastiche. Una perla rara che rimane intelligente e avvincente come sembra a prima vista.

Il resto del podio è occupato da Psychonauts 2 al secondo posto e Ratchet & Clank: Rift Apart al terzo. Nella classifica compaiono anche diversi titoli popolari, come Forza Horizon 5, Deathloop e It Takes Two, ma fanno capolino anche alcune sorprese, ad esempio Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Unpacking. Contrariamente alle aspettative, nessuna traccia di Metroid Dread. Ecco tutta la TOP 15 stilata dal The Guardian per quest'ultimo anno videoludico.