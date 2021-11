Returnal: Housemarque ha in serbo un DLC?

Returnal, senza troppe esagerazioni, ha rappresentato uno dei momenti più alti di quest'anno a livello videoludico. Lo sparatutto in terza persona roguelike ha conquistato fin da subito sia pubblico che stampa specializzata.

L'annuncio, quindi, di un ipotetico DLC che prolunghi la storia verrebbe positivamente accolto dai fan, che desiderano ributtarsi sul pianeta Atropo nei panni di Selene.

Ultimamente, pare che lo sviluppatore finlandese abbia anticipato su Twitter qualcosa di interessante in merito a Returnal. Che sia in arrivo una vera e propria espansione del gioco?

Il post pubblicato dal team first-party di Sony mostra un criptico screenshot che pari non sia associabile a nulla di già visto in Returnal. Il testo che accompagna lo screenshot recita semplicemente “Atropo…?“, che potrebbe anche significare che la creatura dello screen non sia originaria del pianeta Atropo.

Dunque, l'ipotesi di un nuovo DLC ambientato in una location diversa da quella del gioco base potrebbe rivelarsi più che plausibile.

Ovviamente, se qualcosa dovesse rivelarsi veritiero, verrebbe fuori senza dubbio durante la cerimonia dei The Game Awards, in cui ci aspettiamo oltre 40 annunci e aggiornamenti.

Recentemente, Housemarque ha introdotto nel roguelike la possibilità di salvare la partita temporaneamente, in modo da creare un checkpoint sicuro per i giocatori. Gli esperti, però, hanno da subito individuato un metodo per salvare i progressi di gioco in modo permanente.

Vi ricordiamo che Returnal è attualmente disponibile in esclusiva su PlayStation 5 e che potrebbe ricevere un consistente update il prossimo anno. Per ulteriori informazioni rimanete su Videogame.it, noi vi terremo costantemente al corrente di tutto.