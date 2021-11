Sconti early Black Friday: cuffie da gaming Corsair Void Elite a meno di 80€

Su Amazon arriva l'early Black Friday e per i prossimi dieci giorni porterà con sé una pioggia di imperdibili offerte da cogliere al volo. Ad esempio le cuffie da gaming Corsair Void Elite, in promozione al 27% di sconto: soltanto 79,99 euro per un prodotto valido e dalle recensioni più che positive (12 mila circa, con la media di 4 stelle e mezza). Queste cuffie saranno dei veri compagni d'avventura in ogni vostra sessione di gaming, sia che siate giocatori da PC che da console. La modalità wireless 2,4GHz a bassa latenza, infatti, consente di connettere le cuffie in modalità wireless al tuo PC oppure alla tua PlayStation 4 grazie all'adattatore USB incluso.

Corsair Void Elite: le caratteristiche

Corsair è sinonimo di qualità e le cuffie da gaming Corsair Void Elite non fanno eccezione. Il prodotto dispone infatti di un ottimo driver audio in neodimio ad alta densità da 500 mm personalizzati di qualità premium, con intervallo di frequenza esteso di 20Hz-30.000Hz, che assicura un suono chiaro e senza alcuna latenza a 7.1 surround, per non perderti neanche un secondo del tuo gioco preferito. Come ogni cuffia da gaming che si rispetti, anche questa è dotata di microfono omnidirezionale ottimizzato, che consente di riprodurre la propria voce con estrema nitidezza , regolato da un interruttore e un indicatore LED integrato per attivare la funzione mute.

Completano il resto l'ampio raggio wireless (fino a 12 metri di portata) e la batteria che assicura fino a 16 ore di attività. Senza dimenticare il design dal comfort duraturo: grazie al tessuto traspirante a rete in microfibra e ai padiglioni in memory foam, dimenticati qualsiasi scomodità e goditi il completo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco. Le cuffie possono essere ottimizzare attraverso il software dedicato iCUE, che consente di regolare l'equalizzatore, attivare o disattivare l'audio surround 7.1, personalizzare l'illuminazione RGB e molto altro. Queste cuffie da gaming Corsair Voi Elite sono un vero affare, perfette se ti sta avvicinando al mondo del gaming grazie al prezzo abbordabile oppure se vuoi sostituire le tue vecchie cuffie senza spendere troppo. La promozione early Black Friday le sconta del 27%: soltanto 79,99 euro per un prodotto di ottima qualità e molto apprezzato anche dall'utenza.