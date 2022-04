Scuf Instinct Pro: recensione dello scuf per Xbox e PC

In questo articolo parliamo di Scuf Instinct Pro. Il controller è uscito la scorsa estate ed ha riscosso subito tanto successo grazie alle possibilità di personalizzazione, funzionalità di eccellenza e altissima compatibilità (con tutte le console della famiglia Xbox, Pc, Mac, smartphone e tablet Android e Apple). Sia Scuf Instinct che Scuf Instinct Pro sono caratterizzate dalla sopraffina qualità dei materiali e da una ergonomia al top.

Cos’è e come funziona Scuf Instinct Pro

Scuf Instinct Pro è il controller di fascia alta della famiglia Xbox (ma come sottolineato compatibile anche con Personal Computer, Mac, device di famiglia Android e Apple). Entrambi sono stati realizzati pensando a una tipologia di gamer molto esigente. Il controller non si mostra molto differente da altri competitor sia per dimensioni (16,8 x 10,8 x 5,3 cm) che per peso (280 grammi).

Lo stesso vale per posizione dei pulsanti, analogici asimmetrici, croce direzionale. Le novità non sembrano essere tantisisme, ma è solo una impressione. All’esterno ecco la cover magnetica che dà la possibilità di customizzare il pad. Le opportunità di personalizzazione non si esauriscono di certo qui, con il d-pad che può essere trasformato in una versione più vintage. Da sottolineare anche la presenza nella confezione di analogici più corti. Chi vuole di più, può integrare l’esperienza di customizzazione acquistando nuove cover a parte.

I pulsanti in totale sono 17, tra cui sottolineiamo quattro levette poste sul retro in linea con le impugnature. Non manca l’alloggio per due pile AA, infatti non è presente la batteria interna come l’Xbox Elite Controller e gli instant triggers per bloccare i grilletti così da permettere il clic immediato. Nei prossimi paragrafi andremo a scoprire altri dettagli di uno dei controller più performanti presenti sul mercato.

Scheda tecnica

Di seguito la scheda tecnica dello Scuf Instinct Pro:

Design analogici: asimmetrico

asimmetrico Compatibilità: Xbox (tutte), PC (Win 10), Mhardware Scuf Instinctac (Catalina), iOS (10), Android

Xbox (tutte), PC (Win 10), Mhardware Scuf Instinctac (Catalina), iOS (10), Android Connettività: wireless (RF, Bluetooth), wired

wireless (RF, Bluetooth), wired Alimentazione: 2 batterie AA

2 batterie AA Pulsanti: 17 più analogici e d-pad

17 più analogici e d-pad Parti sostituibili: analogici e d-pad

analogici e d-pad Programmabile: sì, tre profili

sì, tre profili Porte: USB-C, porta espansione Xbox, jack audio da 3,5 millimetri

USB-C, porta espansione Xbox, jack audio da 3,5 millimetri Dimensioni: 168 x 108 x 53 millimetri

168 x 108 x 53 millimetri Peso: 280 grammi

All’interno della confezione si trovano un cavo telato da USB Type B a USB Type C lungo due metri e due stick analogici personalizzabili. Il case porta controller è venduto a parte al prezzo di 15 Euro.

Design e colori personalizzabili

Il design di Scuf Instinct pro è assolutamente ergonomico e funzionale. Ciò significa che il controller non solo è comodo per dita e palmi delle mani, ma è anche efficiente dal punto di vista del gaming. La presenza di grilletti regolabili, di copri grilletti, degli instant triggers è stata studiata per far sì che il gamer possa guadagnare quei nanosecondi che possono rivelarsi decisivi nel corso delle missioni più impegnative. La casa produttrice ha definito il meccanismo dei grilletti con tre aggettivi che rendono bene l’dea: veloce. Preciso. efficiente.

E parlando di design non si può non citare la caratteristica dell’impugnatura, dotata di una superficie antiscivolo, anche in questo caso comoda e funzionale: permette il massimo del comfort e favorisce il prolungamento delle sessioni di gioco. Il peso è di 280 grammi, ideale per un controller, ma può essere comunque regolato facendo a meno di alcune porzioni (ad esempio, il motore per le vibrazioni può essere rimosso, alleggerendo il dispositivo di circa un terzo).

La scocca è rimovibile: il gamer può esaltare il suo stile attraverso scocche di diverse dimensioni e da decine e decine di colori. La casa produttrice ha comunicato la disponibilità per lo SCUF Vantage 2 per PS4 e lo SCUF Prestige per Xbox One.

Il design è comunque caratterizzato dall’alto livello di custumizzazione. I passaggi per la personalizzazione del controller sono essenzialmente tre:

scelta del colore fra gli oltre 50 disponibili scelta della configurazione (l’ideale è ovviamente basarsi sui giochi più utilizzati) scelta dei tipi di impugnatura e grilletti che meglio si adattano al proprio stile di gioco

Come spiegato sul sito ufficiale da qui in poi penserà a tutto il team di Scuf Gaming: “Siediti e rilassati mentre noi creiamo a mano l’attrezzatura in base alle tue specifiche uniche“.

Esperienza di gaming

Il design, l’ergonomia, la qualità dei materiali sono tutte caratteristiche apprezzate e che poi diventano fedeli alleate nel corso delle sessioni di gioco. Come già riferito, l’impugnatura antiscivolo permette sessioni di gioco più lunghe: dita e mani ringraziano.

Particolarmente apprezzata è inoltre la velocità con cui si ha la possibilità di intercambiare trigger analogici e istantanei. Questa funzione favorisce incredibilmente il buon esito di alcune missioni nei giochi sparatutto. Comoda anche la memorizzazione di profili diversi, da cambiare in base al videogame.

Nel corso dell’esperienza d’uso brillano particolarmente i grilletti posteriori, efficaci grazie alle due modalità di utilizzo (con escursione completa e ridotta)

I pulsanti di Scuf Instinct Pro

I pulsanti di Scuf Instinct Pro sono in totale 17. La struttura ricorda molto quella classifica, ma in realtà le differenze sono presenti eccome.

I pulsanti frontali risultano più reattivi, sul retro (la zona con più novità) presenta due grilletti utilizzabili, come detto in precedenza, in modalità con escursione totale e ridotta grazie ai selettori.

Abbasando l’escursione, la reattività aumenta. Insomma, è ppossibile adattare il controller al gioco. L’alta reattività torna utile soprattutto quando si ha alle prese con sparatutto.

Sempre nella zona posteriore sono presenti i tasti P1, P2, P3 e P4, del tutto assenti nella versione originale. Da sottolineare anche la presenza di due tasti aggiuntivi, uno per il microfono e un altro per selezionare il profilo.

Da sottolineare come i tasti P1, P2, P3 e P4 non siano di facilissimo utilizzo, ma basta prendere un po’ la mano per farsi l’abitudine.

Scuf instinct Pro su Xbox (One e Series X/S)

Il controller è compatibile sia con Xbox Series XS che con Xbox One, con cui si connette attraverso wireless RF o, in alternativa, con il cavo. Se qualcuno ha dubbi rispetto al prezzo dello scuf instinct pro, possiamo tranquillizzarlo. I soldi sonon ben spesi, perché l’esperienza di gioco è assolutamente di primo profilo.

Il test su Xbox ribadisce quanto affermato in precedenza. Il prodotto si mostra comodissimo e aiuta a dare il meglio di sé in ogni fase di gioco. Un’esperienza esaltata dagli sparatutto, dove le potenzialità si esprimono al meglio. I trigger istantanei e le palette programmabili consentono di effettuare azioni immediate: il risultato è guadagnare attimi preziosi.

Scuf Instinct Pro su PC

Lo scuf instinct pro si adatta bene a Windows 10, con il quale è possibile collegarsi attraverso tre metodi

Bluetooth Cavo Ricevitore X Box

Anche in questo caso il controller non delude le aspettative, dimostrandosi affidabile e preciso. In particolare in serie come Call of Duty o Assassin’s Creed l’esperienza è tutta da godere.

Considerazioni conclusive su Scuf Instinct Pro

Ci si aspetta tanto da un controller di alta gamma. E lo Scuf Instinct Pro non delude di certo. Il team di Scuf Gaming ha fatto davvero le cose in grande, proponendo sul mercato un prodotto assolutamente di primo profilo. Certo, qualcosa è migliorabile, ma sta di fatto che il controller regala un’esperienza di gioco assolutamente sopraffina.

Concludiamo parlando dei pro e dei contro.

I pro di Scuf Instinct

Versatile , grazie alle tantissime opzioni di personalizzazione. È possibile adattare il controller sia in base a gusti personali (ad esempio modificando la scocca) che a stile di gioco (trigger intercambiali, così come il peso può essere ridotto rimuovendo il motore per le vibrazioni).

, grazie alle tantissime opzioni di personalizzazione. È possibile adattare il controller sia in base a gusti personali (ad esempio modificando la scocca) che a stile di gioco (trigger intercambiali, così come il peso può essere ridotto rimuovendo il motore per le vibrazioni). Comodo , con un design ergonomico. Abbiamo citato a tal proposito la superficie antiscivolo , ma possono anche essere menzionati gli analogici, che con una superficie maggiorata offrono una base d’appoggio più ampia per i pollici.

, con un design ergonomico. Abbiamo citato a tal proposito la , ma possono anche essere menzionati gli analogici, che con una superficie maggiorata offrono una base d’appoggio più ampia per i pollici. Efficiente, una menzione particolare meritano i trigger istantanei, una vera e propria manna in giochi che richiedono alta reattività. Anche le palette posteriori sono un successo. “Le palette posteriori hanno reinventato il modo di giocare e sono un fattore determinante per i giocatori competitivi”, spiegano orgogliosi da Scuf Gaming. Ed hanno pienamente ragione.

I contro di Scuf Instinct

Per qualcuno l’ostacolo può essere il prezzo . Al netto di eventuali offerte o promozioni bisogna investire poco meno di 220 Euro. “Non pochi per un controller”, si potrà obiettare. È anche vero che siamo di fronte ad un prodotto di fascia alta e che ripagherà in pieno i soldi spesi.

. Al netto di eventuali offerte o promozioni bisogna investire poco meno di 220 Euro. “Non pochi per un controller”, si potrà obiettare. È anche vero che siamo di fronte ad un prodotto di fascia alta e che ripagherà in pieno i soldi spesi. I selettori posteriori possono recare disturbo, ma anche in questo caso è questione di abitudine.

possono recare disturbo, ma anche in questo caso è questione di abitudine. Infine l’utilizzo di pile AA e non di pack ricaricabile

In generale, comunque, lo Scuf Instinct è assolutamente promosso e ne consigliamo l’acquisto. Il prezzo di vendita al momento su Amazon è di 239,99 euro.

