Shadow of the Tomb Raider è praticamente regalato con il Black Friday di Amazon!

Shadow of the Tomb Raider per PlayStation 4, ovvero l'ultimo capitolo uscito dell'esploratrice inglese Lara Croft, è attualmente in sconto su Amazon, in occasione del Black Friday.

In questa settimana di forti sconti, potrete portarvi a casa Shadow of Tomb Raider pagando solamente €9,97, invece che €17,00 (-41% di sconto).

In quest'opera adventure, Lara Croft dovrà sopravvivere alle mortali insidie della giungla, esplorare tombe spaventose e affrontare una minaccia di entità catastrofica.

Nel suo tentativo di scongiurare l'apocalisse maya, Lara incontrerà il suo destino, diventando così la Tomb Raider che tutti conosciamo.

Per farlo, in Shadow of the Tomb Raider, Lara dovrà divenire una cosa sola con la terrificante giungla che farà da scenario per gran parte dell'avventura. Per il giocatore si rivelerà necessario imparare a conoscere l'ambiente che lo circonda e ad utilizzarlo a proprio vantaggio.

L'ambiente dovrà essere studiato per bene. Ciò permetterà alla Croft di eseguire movimenti furtivi e, eventualmente, nascondersi tra il fango e le foglie, per poi colpire quando meno se lo aspettano.

Esplora intricati sistemi di cunicoli subacquei e immergiti tra misteriosi crepacci carichi di insidie. Questi porteranno il giocatore a visitare antichi sepolcri pieni di trappole letali.

Rispetto ai due titoli precedenti, Shadow of the Tomb Raider è dotato di grafica migliorata, un maggior numero di enigmi da risolvere e, per finire, fasi stealth a cui sopravvivere.

