Giochi di simulazione di volo: i migliori per pilotare un aereo

Pilotare un qualsiasi aereo non è affatto semplice: nella realtà sono richieste molte ore di volo d'addestramento prima di poter realmente pilotare un aereo di piccole dimensioni e sono richiesti anche attestati e brevetti speciali per poter portare gli aerei più grandi (come gli aerei passeggeri o gli aerei cargo). Se non abbiamo tempo per conseguire il brevetto di volo possiamo virtualmente pilotare un aereo in uno dei tanti simulatori di volo per PC e per console in commercio. Nella seguente guida è possibile trovare un elenco completo dei migliori giochi di simulazione di volo disponibili per PC e per le principali console.

Tutti i giochi offrono un livello di realismo più o meno marcato e possono essere giocati sia con la tastiera (cosa molto utile per emulare i numerosi tasti di controllo di un aereo) sia con un semplice controller di gioco (per i titoli molto più arcade).

I migliori giochi di simulazione di volo

Nella lista che segue è possibile trovare sia giochi con un elevato livello di realismo (dove sono richieste un minimo di conoscenze aerodinamiche per far decollare un aereo vero) sia giochi di volo arcade, dove è sufficiente conoscere pochi tasti per spiccare il volo.

Microsoft Flight Simulator Il re incontrastato dei giochi di simulazione di volo è senza ombra di dubbio Microsoft Flight Simulator, disponibile su Amazon in versione digitale per PC e Xbox Series X/S al prezzo di 119,99 euro. Il gioco si presenta con una grafica fotorealistica basata su foto satellitari e scatti autentici, un sistema di controllo e un motore fisico del tutto simile a quello reale e un database di aeroporti sempre aggiornati grazie alla connessione Internet. Non è un gioco immediato da comprendere ma, una volta appresi i comandi di volo, vi permetterà di volare con aerei di ogni dimensioni (dai Piper fino agli Airbus di linea).

Ace Combat 7 Vogliamo qualcosa di meno realistico ma con un livello di divertimento elevato? Per chi ha una console PS4 o Xbox One può puntare su Ace Combat 7, disponibile per PS4 a 17,99 euro, per Xbox One a 19,99 euro; se invece vogliamo giocarci su PC possiamo scaricare la versione dedicata dallo store di Steam. Questo gioco ci metterà alla guide dei caccia da guerra più veloci e potenti, in una serie di missioni ad alto contenuto adrenalinico. Impostiamo la visuale dall'interno dell'abitacolo e godiamoci i controlli semplici ed immediati, adatti a tutti.

Elite Dangerous Per gli appassionati di guerre stellari e di aerei è possibile unire le due passioni in un gioco come Elite Dangerous. Con questo gioco è possibile pilotare delle astronavi da guerra sempre più veloci, così da poter ingaggiare combattimenti spettacolari nello spazio profondo. Elite Dangerous è un gioco multigiocatore massivo basato su un'avventura a mondo aperto con una galassia interconnessa, una storia coinvolgente e la Via Lattea ricreata nella sua completezza. Su un titolo come questo il realismo è relativo, ma ogni astronave ha dei controlli diversi e scegliere il veicolo giusto può fare la differenza tra il successo e il fallimento.

X-Plane 11 Torniamo sulla “terra" e prepariamoci a pilotare gli aerei passeggeri più grandi al mondo con X-Plane 11. Su questo gioco troveremo una ricostruzione fedele del cockpit degli aerei di linea realmente esistenti, una fisica degli aerei e dei voli estremamente fedele alla realtà, una gestione dell'atterraggio e del decollo realistico e tante altre funzioni innovative in grado di rendere questo titolo uno dei migliori giochi di simulazione di volo installabili su PC.

Flight Sim World Altro gioco orientato alla simulazione fedele del volo è Flight Sim World, che possiamo trovare in offerta su Amazon al prezzo di 39,99 euro. Su questo gioco troviamo veicoli di ogni tipo creati utilizzando le più recenti tecnologie di modellazione e rendering, così che ogni interruttore e indicatore nelle cabine di pilotaggio diventa cliccabile ed è abbinato ad una precisa funzione. Ogni aereo reagisce nell'ambiente in modo realistico, anche grazie agli effetti atmosferici e di meccanica avanzata: tutto questo si traduce in un'esperienza di volo unica nel suo genere.

Combat Air Patrol 2 Per gli amanti dei caccia da guerra (in cerca di qualcosa di più realistico di Ace Combat) consigliamo il gioco Combat Air Patrol 2. Avviando questo gioco potremo scegliere tra numerosi aerei da caccia supersonici, da far decollare dalle basi militati o direttamente da una portaerei. La fisica dell'aereo è molto realistica, così come gli effetti dovuti alla rottura del muro del suono o al lancio di missili. Un gioco che non può mancare nella raccolta di un appassionato di guerra!

Flyinside Flight Simulator Per chi è in cerca di un gioco di simulazione di volo in realtà virtuale può valutare Flyinside Flight Simulator. Questo gioco è compatibile con tutti i visori a realtà virtuale (Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality), offrendo un'esperienza di gioco estremamente realistica grazie alla visuale libera del cockpit, la possibilità di premere qualsiasi tasto o leva direttamente con le mani e godersi il panorama dai finestrini dell'aereo muovendo la testa nella direzione desiderata.

Aerofly FS 2 Flight Simulator Tra i migliori titoli videoludici dedicati al volo troviamo anche Aerofly FS 2 Flight Simulator. Oltre agli aerei di linea è possibile pilotare anche elicotteri di varie dimensioni, offrendo così un'esperienza simulativa molto più completa. I controlli cambiano in base al tipo di veicolo e per gli elicotteri è richiesta decisamente molta pratica prima di poter spiccare correttamente il volo e proseguire in avanti, per la gioia degli aviatori in erba.

Prepar3D v5 Se cerchiamo uno strumento simulativo estremamente realistico conviene puntare su Prepar3D v5, realizzato come simulatore di volo per futuri piloti e disponibile solo dal sito ufficiale con vari costi di licenza. Questo gioco si basa sul motore grafico di Microsoft Flight Simulator X, migliorato costantemente nel corso degli anni per offrire un livello di realismo elevato. Questo simulatore è talmente preciso e fedele alla realtà da essere utilizzato come test preliminare per i brevetti di volo (si effettua prima un giro su questo simulatore, successivamente si passa all'aereo vero e proprio). Questo gioco non è disponibile come vero “gioco" ma è dedicato agli istruttori di volo e alle loro accademie come strumento didattico.

Accessori per simulazione di volo

Per giocare ai giochi di simulazione di volo su PC possiamo utilizzare la tastiera per la maggior parte dei comandi. Sui giochi più arcade come Ace Combat ed Elite Dangerous conviene utilizzare un controller di gioco compatibile, mentre per chi cerca la simulazione pura può puntare sui controller joystick (ottimi da usare per controllare i caccia militari) o su vere e proprie cloche (per i simulatori più realistici).

Microsoft Controller Wireless Per giocare alla maggior parte dei giochi di simulazione di volo vi consigliamo il Microsoft Controller Wireless, compatibile con Xbox ma installabile anche su PC con Windows (tramite apposito adattatore). Questo controller è disponibile su Amazon al prezzo di 69,99 euro ed offre due levette analogiche altamente sensibili, vari tasti configurabili con le funzioni di volo e grilletti laterali ottimi per regolare i flap o per controllare i comandi di coda.

PXN-2113 Game Flight Joystick Se amiamo i giochi di guerra come Ace Combat, Elite Dangerous o Combat Air Patrol 2 è consigliabile utilizzare un controller a forma di joystick come il PXN-2113 Game Flight Joystick, venduto su Amazon al prezzo di 50,98 euro. Con questo controller potremo comandare l'aereo in maniera precisa, sparare con i vari tasti presenti sulla parte frontale del veicolo e configurare le funzioni speciali sui tasti presenti sulla base del controller, così da comandare i caccia da guerra con un buon realismo.

Logitech G Saitek Pro Flight Yoke System Per i giochi di simulazione più fedeli alla realtà è consigliabile puntare su un vero cockpit system come il Logitech G Saitek Pro Flight Yoke System, venduto su Amazon al prezzo di 145,2 euro. Con questo sistema possiamo emulare la cloche della maggior parte degli aerei di linea e da turismo, con tanto di controlli della velocità e dei flap disponibili su console separata, a cui si aggiungono vari pulsanti configurabili. Un vero must per chi vuole portare un aereo in maniera realistica all'interno di un gioco.

Thrustmaster TCA Officer Pack Airbus Edition Sugli Airbus di linea reali troviamo dei veri joystick di controllo, funzionanti tramite sistema fly-by-wire. Se nel gioco scelto è presente un Airbus conviene puntare sul Thrustmaster TCA Officer Pack Airbus Edition, disponibile su Amazon al prezzo di 155,98 euro. Questo kit di controllo è una copia fedele del sistema di controllo disponibile sui moderni Airbus, con tanto di leve per il gas e altri controlli avanzati per il volo. Una scelta obbligata per chi vuole il massimo realismo quando pilota uno degli enormi aerei di linea prodotti dalla Airbus.

Oculus Rift S Sulla maggior parte dei giochi visti nella guida possiamo utilizzare la tecnologia VR (realtà virtuale) per immergerci nella cabina di pilotaggio. Per vivere questa esperienza conviene puntare su un kit VR come l'OCULUS Rift S, compatibile con tutti i giochi di volo e disponibile su Amazon al prezzo di 891,45 euro. Combinando il visore VR con uno dei controller visti in precedenza è possibile ottenere un'esperienza di volo coinvolgente, con la possibilità di vedere quello che accade intorno a noi e controllare l'aereo con i comandi dedicati.

Conclusioni

I simulatori di volo vengono considerati giochi di nicchia per via della loro difficoltà d'apprendimento, ma vi assicuriamo che, una volta capiti i principi del volo, diventa tutto molto semplice. Nella guida è possibile trovare anche dei giochi di volo fortemente arcade, in grado di far divertire anche chi non conosce nulla delle meccaniche di volo (alla fine basta un semplice controller per ottenere un'esperienza di gioco divertente).

Chi cerca dei simulatori di volo realistici deve per forza di cose munirsi degli accessori e delle attrezzature adatte: scegliamo almeno un sistema di controllo a joystick o a cloche e (per chi ha soldi da spendere) affianchiamoci un moderno visore VR, così da poter volare con il proprio aereo preferito direttamente dalla cabina di pilotaggio.