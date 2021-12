Sonic Colours Ultimate per Nintendo Switch ai minimi storici: c'è anche il portachiavi

Remake dell'omonimo titolo del 2010 per Nintendo Wii e DS, il rinnovato Sonic Colours Ultimate per Nintendo Switch è al momento in super offerta a soli 29,99 euro invece di 39,99: a questo prezzo è uno dei minimi storici. La confezione, inoltre, include oltre al gioco in versione fisica anche un esclusivo portachiavi di baby Sonic.

Il riccio più famoso del mondo è partito di nuovo per un'avventura ad alta velocità. Il malvagio Dr. Eggman ha costruito un luna park interstellare gigante, colmo di giostre e attrazioni colorate alimentate dai wisp, piccoli alieni catturati e sfruttati dal cattivo. Sfrutta la velocità estrema di Sonic per liberarli e scoprire i loro poteri segreti, mentre esplori sei mondi unici e coloratissimi, ma altrettanto ricchi di nemici e ostacoli da superare.

Sonic Colours Ultimate è la versione rimasterizzata del titolo originale, rilasciata lo scorso ottobre in occasione del 30° anniversario della saga del riccio blu. Questo remake presenta diverse aggiunte, che hanno contribuito sensibilmente a migliorare la giocabilità del titolo. Fra queste ci sono la nuova modalità “Rival Rush”, una nuova funzione di salvataggio, la “Conta dei 100 AnellI” per ottenere l'invincibilità, un nuovo wisp (color giada), colonna sonora remixata, risoluzione a 4K, doppiaggio in italiano e nuovi contenuti estetici, anche da Sonic – Il film.

Pronto ad acquistarlo alla velocità della luce? Sonic Colours Ultimate, ricordiamo, è al momento in offerta a uno dei prezzi più bassi di sempre, ovvero 29,99 euro invece di 39,99. All'interno della confezione si trova anche il portachiavi di baby Sonic.