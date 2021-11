Sono in offerta le HyperX Cloud II, l'headset da gaming approvato dagli utenti

Amazon si prepara a salutare il Black Friday, ma non senza qualche bomba finale. Parliamo delle cuffie da gaming HyperX Cloud II, in offerta a 64,99 euro invece di 99,99. Si tratta di un ottimo prodotto dal punto di vista qualità/prezzo, ma non solo: questo headset pare sia anche particolarmente apprezzato dagli utenti, che lo hanno votato positivamente con 4,6 stelle su 5 a fronte di oltre 36 mila valutazioni.

Parola d'ordine: versatilità. Le cuffie HyperX Cloud II sono progettate per riuscire a soddisfare le preferenze di qualsiasi giocatore, a prescindere dalla piattaforma utilizzata, dallo stile di gioco oppure dall'approccio personale. Questo ottimo headset può contare su un telaio in robusto alluminio concepito per resistere allo stresso di un intenso uso quotidiano. Il microfono scollegabile con tecnologia di cancellazione del rumore assicura una registrazione sempre forte e chiara, in ogni occasione. Osservando dal punto di vista tecnico, l'audio surround virtuale 7.1 contribuisce attivamente a creare un'atmosfera completamente immersiva. Ovviamente ciò è possibile grazie ai driver da 53 mm con padiglioni rosso acceso in grado di isolare i rumori circostanti. Infine, il modulo di controllo USB con comandi innovativi e scheda audio DPS (Digital Signal Processing) integrata permette di amplificare audio e video.

Le cuffie da gaming HyperX Cloud sono in offerta, ancora per poco, in occasione delle promo Black Friday che abbassano il prezzo a soli 64,99 euro invece di 99,99. L'headset è alimentato attraverso USB per PC e tramite connettore jack 3.5 mm compatibile con PlaysStation 4 e Xbox One.