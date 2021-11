SSD Lexar da 512 GB in offerta per l'Early Black Friday (-20%)

Il disco interno SSD Lexar da 2.5 pollici si trova in offerta su Amazon a 57,47€, nel taglio di memoria da 512 GB. Lo sconto è del 20% e corrisponde ad un risparmio effettivo di circa 15 euro, rispetto al prezzo iniziale.

Questo disco interno è l'ideale da installare in PC da Gaming desktop per far girare sistema operativo e giochi alle massime prestiazioni, con velocità di lettura e scrittura ben più elevate rispetto a un classico hard disk. Un SSD di questo tipo può essere utilizzato anche per dare nuova vita a PC portatili un po' datati, sostituendo l'hard disk interno e installando il sistema su un supporto ben più prestante.

Disponibile a partire a 128 GB fino a 1 TB, il disco SSD Lexar offre una velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s, per spostare cartelle e progetti di grosse dimensioni in pochi minuti.

Oggi questo SSD da 512 GB è disponibile in offerta su Amazon a 57,47€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.