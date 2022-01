La notizia era nell'aria già da un po' e alla fine è stata confermata dai diretti interessati: STALKER 2 Heart of Chernobyl è stato ufficialmente rinviato da GSC Game World. La nuova data da segnare dunque sul calendario è l'8 dicembre 2022, ma c'è già chi teme un ulteriore slittamento.

Lo sparatutto post-apocalittico, in esclusiva temporale per Xbox Series X/S e Microsoft Windows, non uscirà quindi il 28 aprile 2022 come inizialmente previsto. Con i sette mesi aggiuntivi, il team di sviluppo di Kiev avrà la possibilità di applicare modifiche e correzioni necessarie, in modo da presentare un gioco completo e senza bug.

Abbiamo preso la difficile decisione di posticipare il lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl all'8 dicembre 2022. Gli aggiuntivi sette mesi di sviluppo sono necessari per raggiungere gli obiettivi fissati per questo gioco. S.T.A.L.K.E.R. 2 è il più grande progetto nella storia di GSC, e richiede test e “lucidature”. Siamo convinti del fatto che lo sviluppo debba prendersi il tempo necessario, soprattutto nel caso di un progetto come questo.

La decisione non è stata facile da prendere, spiega GSC:

Non è una decisione semplice, ma stiamo facendo del nostro meglio per darvi un gioco all'altezza delle aspettative.

Il nuovo capitolo di STALKER debutterà dunque agli sgoccioli dell'anno e sarà disponibile fin dal day one su Xbox Game Pass (proprio come Rainbow Six Extraction, il 20 gennaio).

Nonostante le parole rassicuranti che giungono da Kiev, aleggia un dubbio. Heart of Chernobyl vedrà davvero la luce questo dicembre? Oppure ci sarà un ulteriore cambio di data?