STALKER 2: Heart of Chornobyl, il nuovo gameplay trailer conferma l'uscita nel 2023

Dopo una lunga attesa, Stalker 2: Heart of Chornobyl è tornato ufficialmente a mostrarsi in un nuovo spettacolare gameplay trailer, visibile direttamente in testata di articolo. Trailer che ne mostra intense sequenze d’azione, ma pure un comparto tecnico altamente spettacolare, che sfrutta tutte le capacità dell’Unreal Engine 5.

L’assenza di informazioni, e le notizie preoccupanti legate principalmente alla guerra in Ucraina, avevano fatto pensare a un possibile rinvio al 2024 o addirittura al 2025: fortunatamente, l’ipotesi era stata già smentita dagli sviluppatori di GSC Game World e viene ora ribadita anche nel nuovo filmato, che va infatti a confermare che Stalker 2 sarà ufficialmente disponibile nel 2023.

ComicBook segnala anche che gli sviluppatori ucraini hanno voluto dedicare questa presentazione “a coloro che hanno compiuto il sacrificio estremo per proteggere l’Ucraina”, ringraziando anche i fan per il supporto dimostrato loro in questo periodo estremamente complicato. In ogni caso, il nuovo trailer dalla durata di circa 2 minuti ci permette di vedere molto più da vicino le scene d’azione, con sparatorie e una narrativa che si preannuncia essere carica di tensione. Il tutto contornato da una grafica all’avanguardia, possibile grazie al nuovo motore di Epic Games.

L’attesa esclusiva Xbox sarà disponibile gratuitamente anche al day-one nel catalogo di Xbox Game Pass, ma sarà giocabile anche su PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG.