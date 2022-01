Steam: ecco le migliori offerte dei saldi del Capodanno Lunare

Avete tempo fino al 3 febbraio per festeggiare il Capodanno Lunare su Steam, approfittando delle numerosissime offerte disponibili, alcune delle quali davvero vantaggiose. Ve ne elenchiamo alcune delle migliori, spingendovi ad affinare la ricerca secondo il vostro gusto personale. Vi ricordiamo inoltre che spesso, sui giochi in offerta, sono presenti ulteriori sconti per i DLC e i bundle, quindi date un'occhiata anche a questi aspetto!

Mentre vi scriviamo, i tre titoli in cima alla pagina dell'evento sono sicuramente dei must-have:

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (-60%, 15,99€)

Red Dead Redemption II (-50%, 29,99€)

It Takes Two (-50%, 19,99€)

ovvero un grande classico, un classico moderno e un titolo recente, pluripremiato e superscontato.

Andando per generi, abbiamo selezionato per voi:

Picchiaduro/Combattimento

GUILTY GEAR -STRIVE- (-40% 35,99€)

DEMON SLAYER -KIMETSU NO YAIBA- THE HINOKAMI CHRONICLES (-30% 41,99€)

DRAGON BALL FIGHTERZ (-80% 11,99€)

TEKKEN 7 (-80% 7,99€)

MORTAL KOMBAT 11 (-80% 9,99€)

SOULCALIBUR VI (-80% 11,99€)

STREET FIGHTER V (-60% 7,99€)

BLAZBLUE CENTRALFICTION (-50% 18,49€)

Avventura/Survival

RUST (-33% 26,79€)

VALHEIM (-25% 12,59€)

DEAD BY DAYLIGHT (-50% 9,99€)

Azione

BACK 4 BLOOD (-40% 35,99€)

DOOM ETERNAL (-67% 19,79€)

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE – GOTY EDITION (-50% 29,99€)

RESIDENT EVIL VILLAGE (-50% 29,99€)

HADES (-35% 13,64€)

ASSASSIN'S CREED ODYSSEY (-75% 14,99€)

MASS EFFECT LEGENDARY EDITION (-50% 29,99€)

FORZA HORIZON 4 (-67% 23,09€)

RPG/Action RPG

CYBERPUNK 2077 (-50% 29,99€)

DISCO ELYSIUM – THE FINAL CUT (-60% 15,99€)

TALES OF ARISE (-25% 44,99€)

THE WITCHER 3: WILD HUNT (-80% 5,99€)