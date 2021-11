Super Offerta Amazon: Cuffie Fnatic REACT al 40% di sconto

Parte l'Early Black Friday su Amazon, le Fnatic REACT si trovano in offerta su Amazon a 50,99€, con uno sconto del 40% e un risparmio di ben 34 euro rispetto al prezzo solito.

Le cuffie con microfono di Fnatic hanno un rapporto qualità/prezzo davvero interessante, si tratta di un headset cablato compatibile con PC e console. Utilizzate da moltissimi streamer e pro player del mondo eSports, le REACT sono ben costruite con una struttura in metallo e una gradevole finitura nera opaca.

Sono dotate di driver da 53mm e si connettono a PC e console via jack da 3.5mm, il microfono si trova alla base del padiglione sinistro e non manca la possibilità di rimuoverlo comodamente. I cuscinetti e l'archetto superiore imbottiti e rivestiti in eco-pelle, favoriscono l'uso prolungato delle cuffie e non danno fastidio anche dopo lunghe sessioni di gaming intenso.

Oggi le Fnatic REACT sono disponibili in offerta su Amazon a 50,99€, non manca la spedizione Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni.