Migliori tablet da gaming: recensioni e guida all'acquisto

Vuoi giocare in mobilità e sei perciò alla ricerca di un tablet da gaming che possa accompagnarti durante le tue sessioni gaming, senza rallentamenti o altre problematiche? In questa guida potrai trovare alcuni dispositivi iOS e Android che ci hanno particolarmente colpito, e al contempo avrai a disposizione un'analisi di tutti i criteri da prendere in considerazione per scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze e aspettative. In questo modo potrai contare su un quadro dettagliato dei migliori tablet gaming presenti attualmente sul mercato.

I migliori tablet da gaming

Partiamo subito con la selezione di quelli che riteniamo essere i gaming tablet più performanti in commercio. Questi dispositivi rappresentano una delle scelte più interessanti quando si vuole giocare in mobilità: gli smartphone sono troppo piccoli, i tablet invece hanno dimensioni particolarmente giuste per il gaming. Nelle prossime righe passeremo in rassegna sia i dispositivi Android che iOS, perciò avrai un ventaglio di scelta molto ampio.

Apple iPad Pro Il primo dispositivo che vogliamo consigliarti è l'Apple iPad Pro nella sua ultima versione. Oltre ad essere un top di gamma in generale, questo tablet è perfetto anche per il gaming. Dispone di un display LiquidRetinaXDR da 12,9" davvero bellissimo, all-screen con tecnologia ProMotion e True Tone, ma anche di quattro altoparlanti e ben cinque microfoni di altissima qualità. Dunque, dal punto di vista dell'audio è immersivo a dir poco. Ottime anche le sue prestazioni, garantite dal processore AppleM1. Ha diverse configurazioni: si parte da quella con 256 GB e si arriva alla versione da 2 TB. Questo iPad pro lo trovi su Amazon a 1205,00 euro

Microsoft Surface Pro 7 Proseguiamo con la nostra lista dei tablet da gaming migliori sul mercato, proponendoti Microsoft Surface Pro 7. Monta un processore Intel Core i5 che garantisce prestazioni di livello altissimo, accompagnato da una memoria RAM di 8 GB o 16 GB e un sistema di archiviazione SSD da 128 GB fino a 1 TB. Notevole anche il suo display da 12,3". Lato sistema operativo, assomiglia più ad un PC che ad uno smartphone, visto che integra Windows 10 Home. In vendita su Amazon a 1390,00 euro

Apple iPad Air Meno costoso rispetto all'iPad Pro, l'Apple iPad Air è un tablet caratterizzato dal display Liquid Retina da 10,9" con True Tone e una gamma cromatica molto ampia. Dal punto di vista delle prestazioni, monta un chip A14 Bionic con Neural Engine. Notevole la sua batteria, che gli consente un'autonomia per l'intera giornata. Disponibile con una memoria interna da 64 GB o 256 GB. Lo trovi su Amazon a 979,00 euro

Il migliore tablet da gaming Android

Di Android gaming tablet ce n'è davvero moltissimi in commercio, ma solo alcuni meritano davvero di essere considerati. Di seguito te ne consigliamo due in particolare veramente top.

Samsung Galaxy Tab S7+ Difficile trovare di meglio sul mercato con riferimento ai gaming tablet Android: Samsung Galaxy Tab S7+ è uno dei pochissimi dispositivi sul mercato ad avere una versione con il 5G. Dispone di uno schermo SuperAMOLED da 12,4" con risoluzione di 2800×1752 pixel e monta un processore Snapdragon 865 Plus. Ad esso sono abbinati 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno, espandibili fino ad 1 TB tramite microSD. Nella confezione d'acquisto è presente anche la S Pen. In vendita su Amazon a 869,02 euro

Huawei MatePad Pro Tra i tablet per giocare migliori merita anche un posto Huawei MatePad Pro, dispositivo con schermo da 10,8" con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e processore notevolissimo, ovvero il Kirin 990, perfetto anche per le sessioni gaming. Può contare su una batteria da 7520 mAh, che ne garantisce un'autonomia ampia. Il sistema operativo installato è Android 10. Lo trovi in vendita su Amazon a 649,99 euro

Il migliore tablet da gaming economico

I tablet che abbiamo visto nei paragrafi precedenti sono tutti dispositivi di un certo livello, che ovviamente hanno un costo parametrato alle prestazioni offerte. Ci sono però sul mercato alcuni prodotti che godono di un rapporto qualità-prezzo davvero interessante, e che non impongono troppe rinunce a livello di performance. Eccoli di seguito.

Samsung Galaxy Tab S7 FE Nonostante sia meno costoso rispetto al suo cugino più grande, Samsung Galaxy Tab S7 FE ha ben poco da invidiare. Si tratta di un tablet caratterizzato dalla presenza di un display da 11", di un processore grafico Snapdragon molto potente abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La sua batteria è da 8000 mAh. Insomma, ha tutto per essere un prodotto ideale per le attività videoludiche. In vendita su Amazon a 499,9 euro

Samsung Galaxy Tab S5e In una selezione dei tablet gaming più economici c'è spazio anche per il Samsung Galaxy Tab S5E, certamente non più un dispositivo di primo pelo, ma comunque di tutto rispetto. Molto bello a livello di design, si tiene in mano in maniera molto piacevole, dal momento che pesa solo 400 g e ha un corpo in metallo lucido. Ha un display SuperAMOLED da 10,5", un processore Snapdragon, quattro altoparlanti e il supporto Dolby Atmos. Lo trovi su Amazon a 487,9 euro

Lenovo Yoga Smart Tab La scelta più economica di questa lista, viste che le sue caratteristiche sono essenziali: stiamo parlando di Lenovo Yoga Smart Tab, tablet con display da 10,1" FHD, processore Snapdragon abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno espandibili fino a 256 GB tramite microSD. La sua grande peculiarità è sicuramente la soundbar integrata, con potenti casse ottimizzate dal sistema Dolby Atmos. In vendita su Amazon a 282,9 euro

Come scegliere un tablet da gaming

Una volta passati in rassegna i migliori tablet gaming in commercio, adesso possiamo andare ad analizzare nel dettaglio quali sono i criteri da prendere in considerazione per effettuare una scelta consapevole e in linea con le proprie esigenze.

Tablet da gaming Android o Apple?

La prima domanda che ci si può porre è: meglio un tablet Android o iOS? Il primo è il sistema operativo presente nella maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato, mentre il secondo è esclusivo per i prodotti con la mela morsicata. Il consiglio è quello di scegliere un tablet con un sistema operativo con cui tu abbia una certa dimestichezza, cosicchè non debba passare del tempo prima di avere una certa familiarità. Per chi invece volesse una soluzione il più possibile vicina ai laptop, è possibile optare per un tablet con Windows 10.

Dimensioni e peso

Uno dei vantaggi di giocare con un tablet e non con uno smartphone è quello di poter godere di un display più grande. Il nostro consiglio è quello di acquistare un dispositivo con display dalle dimensioni incluse tra gli 11" e i 13", come quelli che abbiamo indicato nelle righe precedenti. C'è poi da tenere conto del peso: essendo device mobile, trasportabili potenzialmente ovunque, non devono pesare tanto. Meglio che non superino i 500 g.

Hardware

Sicuramente il comparto hardware è uno dei fattori più importanti da prendere in considerazione prima di effettuare l'acquisto. Gli elementi da valutare sono in particolare: tipo di processore utilizzato, RAM disponibile e quantità di memoria presente. Per quanto riguarda il chip, i migliori sono quelli Octa Core, in grado di arrivare fino a 3,1 GHz, ma anche i Quad Core che superano i 2 GHz sono ottimi per il gaming. Per quanto concerne la RAM, un tablet per essere adeguato al gaming deve avere almeno 4 GB di RAM, meglio se sono 6/8. Ciò influisce in maniera importante nello svolgimento delle operazioni: una grande quantità di RAM garantisce indubbiamente prestazioni molto efficaci. Infine, lato memoria interna, meglio non scendere sotto i 64 GB di storage. Ti invitiamo anche a controllare la presenza della possibilità di espansione della memoria tramite microSD.

Risoluzione

Anche la risoluzione è un criterio da valutare, e perchè un gaming tablet possa essere indicato come tale è necessario che abbia almeno una risoluzione FHD. Ovviamente esistono anche soluzioni in 2K o 4K, che garantiscono immagini ancora più definite.

Connettività

Ci sono tablet che consentono solo di sfruttare la connessione WiFi, altri che invece integrano anche la possibilità di utilizzare una SIM. Solo questi ultimi possono essere utilizzati fuori dalla propria abitazione o ambiente lavorativo. Scegliendo un modello con dati mobili, assicurati che sia presente la connessione LTE, così da avere una buona velocità. Alcuni modelli, come abbiamo anche visto nella nostra selezione, offrono la connessione al 5G.

Prezzo

Ovviamente il prezzo è un fattore da considerare. E le valutazioni da questo punto di vista sono molto soggettive. Dal budget a disposizione dipende l'acquisto di un prodotto più o meno performante e bello dal punto di vista estetico. Come abbiamo visto nella nostra selezione, esistono diversi modelli validi sul mercato nelle varie fasce di prezzo. Non necessariamente bisogna spendere una cifra esagerata, ma è chiaro che risparmiare qualcosa significa dover accettare alcuni compromessi. Bisogna valutare le proprie esigenze e procedere con un acquisto il più possibile adatto, ma tenendo presente una cosa: meglio non badare troppo al risparmio, perchè potresti ritrovarti con un prodotto non all'altezza e di fatto inservibile.

Conclusioni

Ora dovresti avere una panoramica completa ed esaustiva sui tablet gaming, dal momento che abbiamo visto sia quali sono i prodotti migliori sul mercato sia i criteri per fare un acquisto consapevole e adatto alle proprie esigenze. Si tratta di dispositivi perfetti per le sessioni gaming in mobilità, quindi quando si è in viaggio, ma anche in casa quando non si vuole accendere il PC e c'è bisogno di un prodotto affidabile e potente. Se non sai quale tablet scegliere e sei indeciso, questa guida dovrebbe aver dipanato ogni tuo dubbio.