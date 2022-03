Tastiera meccanica da Gaming: ecco la soluzione adatta a te (economica)

La tastiera meccanica da Gaming The G-Lab Keyz Carbon V3 non è mai stata così allettante. Grazie al suo prezzo di listino economico, puoi acquistarla direttamente su Amazon a soli 36,99 euro usufruendo dello sconto che la rende ancora più sensazionale. Ordinala ora e la ricevi direttamente a casa tua in pochissimo tempo.

The G-Lab Keyz Carbon V3: la tastiera meccanica RGB che stavi cercando

La tastiera meccanica da Gaming offerta da G-Lab offre alcune tra le caratteristiche più ricercate dai veri gamer. Quest’ultima è dotata di Blue Switch, gli interruttori più ricercati attualmente sul mercato, ultra reattivi e con un tempo di risposta estremamente basso di circa 1 millisecondo. Sia nella semplice scrittura che nelle sessioni di gaming più complesse, noterai sin da subito una velocità fenomenale unita ad un feedback tattile senza precedenti.

La Keyz Carbon V3 offre inoltre una retroilluminazione RGB completa, con colori brillanti e precisi. Potrai scegliere fra ben 16 diversi effetti di retroilluminazione, 8 preimpostai ed 8 pensati appositamente per il gaming.

Acquistando questa tastiera potrai godere di un totale Anti-Ghosting dei 105 tasti grazie all’innovativa tecnologia N-Key Rollover. Sono inoltre presenti ben 12 tasti scorciatoia attraverso i quali potrai risparmiare moltissimo tempo nel corso delle tue operazioni quotidiane più comuni.

Pensata e progettata per offrirti il massimo delle prestazioni in ogni gioco, questa tastiera da gaming meccanica si presenta con un design ergonomico e risulta essere estremamente facile da utilizzare. Può essere infatti utilizzata su qualsiasi PC ma è possibile collegarla anche ad altre piattaforme come PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.

Dunque, cosa stai aspettando? Approfitta subito della super promo ed acquista la nuova tastiera da Gaming meccanica The G-Lab Keyz Carbon V3. Ordinala ora su Amazon a soli 36,99 euro e ricevila direttamente a casa tua in appena 24/48 ore grazie alle spedizioni Prime.

Ps: il prezzo è in rapido mutamento, potrebbe essere diverso a seconda del periodo in cui apri il link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.