The C64: la console retrò è scontatissima su Amazon!

The C64, ovvero la console retrò Commodore 64, potrete trovarla disponibile su Amazon ad un prezzo davvero folle! In occasione del Black Friday, infatti, la console potrete farvela portare a casa a soli €79,99, invece che a €119,99 (-33% di sconto).

Si tratta di un classico senza tempo, dotato di una tastiera completamente funzionante e un joystick con micro switch.

Iniziato a diffondersi a metà degli anni Ottanta in Italia, The C64 è un'ottima console su cui potrete perdervi nei 64 titoli preinstallati. Tra i videogiochi preinstallati su The C64, vi troverete California Games, Paradroid e Boulder Dash.

In aggiunta, a questi iconici titoli che hanno fatto la storia del Commodore 64, vi si affiancheranno nuove aggiunte come Attack of the Mutant Camels, Hover Bovver, Iridis Alpha e Gridrunner.

La console presenta le misure della sua controparte degli anni Ottanta e, inoltre, permette di selezionare una delle tre modalità disponibili. Le modalità sono C64, VIC 20 e Games Carousel, dotata del ventaglio di 64 titoli giocabili già anticipati precedentemente.

Per farlo funzionare, basterà collegarlo ad una qualsiasi TV moderna tramite HDMI per immagini nitide in HD a 720p, a 60 Hz o 50 Hz. Ricorda che tramite cavo USB potrai aggiungere giochi e/o programmi, aggiornare il firmware e connetterti ai tuoi dispositivi.