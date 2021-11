The Dark Pictures: House of Ashes (PS5) in offerta su Amazon (-17%)

La versione per PlayStation 5 di The Dark Pictures: House of Ashes si trova in offerta su Amazon a 24,98€, con uno sconto del 17% e un risparmio di circa 5 euro rispetto al prezzo solito.

House of Ashes è ambientato nel 2003 in Iraq, racconta la storia di un gruppo di agenti statunitensi intenti a scovare un deposito sotterraneo di armi chimiche. La squadra – inseguita dai soldati iracheni – finisce sotto terra e si trova ad affrontare mostri e creature aggressive e spaventose.

Si tratta di un'avventura horror avvincente ed entusiasmante, uscita pochi giorni fa – il 22 ottobre – su PlayStation, Xbox e PC. La versione in offerta oggi sfrutta a dovere il potente hardware della console next-gen di Sony, proponendo un comparto tecnico ben superiore rispetto alle versioni per PS4 e Xbox One.

Oggi è possibile acquistare The Dark Pictures: House of Ashes in copia fisica per PlayStation 5 in offerta su Amazon a 24,98€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.