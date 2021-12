The Sims 4 a prezzo REGALO: meno di 5€ per la tua copia

Diciamocela tutta, non aver mai giocato a The Sims 4 è proprio impossibile. Per anni questo titolo è stato un must e poi nel suo genere è praticamente l'unico che ti dà vere e proprie soddisfazioni. In continuo aggiornamento grazie alle varie espansioni che escono negli anni, oggi hai la possibilità di farlo diventare tuo con appena 4,80€ grazie alla promozione in corso su Amazon.

Pensa un po', oltre al ribasso del 88% sul prezzo di listino non paghi neanche alcun costo di spedizione dal momento che ricevi il codice istantaneamente e lo scarichi da Origin in un secondo. Cosa stai aspettando?

The Sims 4: il gioco che ti fa passare ore e ore al PC

Tra i vari vantaggi di avere The Sims 4 sul proprio computer è che quando non hai di meglio da fare, lo apri e le ore passano via come se nulla fossero. Questo gioco ti offre varie possibilità di svago dal momento che puoi costruire case, negozi, dare vita a famiglie, costruirti una carriera e così via.

Come già ti dicevo è veramente imbattibile nel suo genere e se poi acquisti le espansioni, l'esperienza si rinnova costantemente.

Ti basta aprirlo per la prima volta per sapere che hai un mondo di possibilità. Conta che la community online è una delle più vaste che ci sia e grazie a loro puoi vivere sogni, prendere ispirazione e così via.

Cosa aspetti allora? Acquista subito la tua copia di The Sims 4 per computer su Amazon ad appena 4,80€.

Ti ricordo che è la versione digitale quindi dopo l'acquisto ricevi istantaneamente il codice Origin. Ti basta visitare il sito della piattaforma per scaricare il gioco in un paio di secondi.