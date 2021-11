Tornano in offerta le Fnatic REACT, le cuffie dei campioni eSports

Le cuffie da gaming Fnatic REACT scendono nuovamente del 40% rispetto al prezzo di listino grazie alle offerte dedicate al Black Friday di Amazon. Le Fnatic REACT si trovano quindi in sconto a soli 50,99 euro invece di 84,99: un risparmio di ben 34 euro per un prodotto dal rapporto qualità/prezzo davvero interessante. Le “cuffie dei campioni” poiché questo headset cablato (compatibile sia con PC che con console e dispositivi mobili) è uno fra i più utilizzati da streamer e pro player di tutto il mondo degli eSports.

Il motivo è proprio l'eccelsa qualità audio di queste cuffie, che montano driver da 53 mm calibrati per gli eSports con bassi precisi ma non troppo potenti e gamma medio-alta migliorata. Tutto è predisposto per ottimizzare l'esperienza di gioco al meglio. A partire dal microfono staccabile, in grado di catturare ogni sfumatura della tua voce, al controllo del volume con apposito interruttore di silenziamento, fino al design con padiglioni in pelle sintetica di alta qualità unica nel suo genere. Un'anima in memory foam è incorporata sia nei padiglioni auricolari che sull'archetto (realizzato con una solida struttura in metallo), che ha la funzione di modellare una forma confortevole adatta alle orecchie e alla testa, garantendo comodità anche durante lunghe sessioni di gaming.

La confezione comprende un paio di cuffie, il pulsante per disattivazione audio e controllo volume, microfono staccabile e cavo splitter lungo due metri. Se anche tu vuoi giocare come un vero pro player, le cuffie Fnatic REACT sono davvero un must have: acquistale in occasione del Black Friday ad uno dei prezzi più bassi di sempre, soltanto 50,99 euro, risparmiando così il 40% rispetto al prezzo di listino (pari a 84,99 euro). Grazie alla spedizione Amazon Prime, potrai riceverle in pochi giorni direttamente a casa tua.