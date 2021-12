Trasforma la fotocamera in una webcam a soli 10€ (Scheda di Acquisizione)

La scheda di acquisizione WisFox si trova in offerta su Amazon a 10,19€, con uno sconto 27% rispetto al prezzo solito.

Il design compatto rende questo modello ideale per trasformare le fotocamere digitali in vere e proprie webcam per PC, senza l'ingombro di una classica scheda di acquisizione. Consente di catturare segnali video in risoluzione FullHD 1080p e di trasmetterli in tempo reale al PC, utile per videochiamate, registrazioni o trasmissioni in live streaming, una soluzione ideale anche per Twitch e YouTube.

Questa piccola scheda consente di collegare al PC anche console da gioco, smartphone, tablet o altri computer, per catturarne il segnale video e registrarlo o trasmetterlo con semplicità.

L'installazione risulta piuttosto facile, la scheda di acquisizione WisFox va connessa al PC via USB 2.0 e al dispositivo da catturare via HDMI. Nel caso di console e computer è possibile sfruttare un cavo HDMI standard, mentre per molte videocamere o action cam è necessario utilizzare degli adattatori.

Una volta connesso il tutto, basta aprire il software di cattura video e il segnale risulterà visibile a schermo.

