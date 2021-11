Uncharted Legacy of the Thieves Collection: l'uscita su PS5 potrebbe essere molto vicina

Annunciata di recente da Sony nel corso dell'ultimo PlayStation Showcase, Uncharted Legacy of the Thieves Collection è l'ultima raccolta con cui la compagnia giapponese cercherà di sedurre i giocatori. E che comprende le ultime produzioni di Naughty Dog legate alle avventure esotiche di Nathan Drake – in arrivo anche al cinema, con protagonista Tom Holland.

Nello specifico, si tratta di Uncharted 4: Fine di un Ladro e di Uncharted: L'Eredità Perduta, riveduti e corretti per PlayStation 5, e solo in seguito in dirittura d'arrivo anche sui lidi dei nostri PC.

E se è vero che la raccolta è per il momento attesa sugli scaffali per un generico 2022, tuttavia una recente classificazione del bundle da parte di una rating board australiana potrebbe indicare che il lancio sia più vicino di quanto si possa immaginare. Come si legge sulle pagine del forum ResetEra, è infatti possibile che la classificazione di Uncharted Legacy of the Thieves Collection sia proprio segnale di una pubblicazione imminente, almeno sulla console next-gen targata Sony, che potrebbe accogliere i due apprezzatissimi action game già per i primi mesi del prossimo anno. In attesa di conoscere i tempi riservati invece all'utenza su personal computer.

Ricordiamo che Uncharted Legacy of the Thieves Collection è sviluppato da Iron Galaxy che si sta occupando di rifinire alcuni aspetti tecnici di Uncharted 4 e Uncharted: L'Eredità Perduta, come ad esempio un incremento del framerate e della risoluzione su console, rielaborando al tempo stesso la palette cromatica ed il sistema di illuminazione.

Anche voi siete tra quelli che non vedono l'ora di poter (ri)vestire i panni di Nathan Drake anche su PS5 e PC? Oppure avete già giocato a fondo entrambe le avventure e siete affamati di un eventuale quinto capitolo?