Uncharted Legacy of Thieves Collection per PC, ecco la pagina su Steam

Uncharted Legacy of Thieves Collection segnerà il debutto assoluto della serie su PC e PlayStation 5. La collection, rinominata in italiano come Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, include infatti Uncharted 4: Fine di un Ladro e l'espansione stand-alone Uncharted: L'Eredità Perduta.

Sony ha adesso aperto la pagina ufficiale su Steam, in cui viene confermato un generico 2022 per la data di uscita. Inoltre, vediamo comparire per la prima volta l'etichetta PlayStation PC LLC alla voce del publisher: si tratta della divisione aperta dalla compagnia per gestire il lancio dei suoi titoli in versione mouse e tastiera.

Per il resto non ci sono al momento altre informazioni, né la possibilità di effettuare il pre-order della raccolta o di scoprire i requisiti minimi e consigliati per questa versione.

Uncharted Legacy of Thieves Collection include, come detto, il quarto capitolo della serie, che ha rappresentato una sorta di chiusura del cerchio per il protagonista Nathan Drake. In questo episodio, il cacciatore di tesori si metterà alla ricerca del tesoro del capitano Henry Avery con il fratello Sam, ritenuto defunto da tempo.

Il gioco si è contraddistinto per una notevole libertà d'azione rispetto i suoi predecessori, grazie all'utilizzo di ambientazioni più aperte e dettagliate, con sezioni in stile sandbox che permettevano di adottare differenti approcci di combattimento.

Uncharted: L'Eredità Perduta è invece un'espansione stand-alone legata proprio al quarto episodio, in cui si interpretano i panni di Chloe, una delle co-protagoniste del franchise. Accompagnata dalla mercenaria Nadine Ross, raggiunge la regione dei Gathi occidentali, in India, per affrontare l'avventura più difficile della sua vita.

Uncharted Legacy of Thieves Collection sarà disponibile per PlayStation 5 nei primi mesi del 2022 e arriverà su PC poco tempo dopo. Le ultime indiscrezioni parlavano di un lancio pianificato per il mese di maggio, ma non ci sono per adesso conferme ufficiali da parte di Sony.