Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri: peso del download su PS5

Se avete intenzione di acquistare Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri per PlayStation 5 preparatevi a fare un po' di spazio nei vostri SSD.

Come ha segnalato in anteprima l'account Twitter PlayStation Game Size, la collection richiederà infatti circa 90 GB di spazio. Il dato è relativo alla build che esclude per il momento una eventuale patch per il Day One, dunque le dimensioni potrebbero persino aumentare da qui al lancio.

🚨 Uncharted™: Legacy of Thieves Collection (PS5) ▶️ Download Size : 89.911 GB (Without Day One Patch) 🟩 Pre-Load : January 21

🟫 Launch : January 28 🟨 #PS5 #UnchartedLegacyofThievesCollection

🟧 @Naughty_Dog pic.twitter.com/swPURompfu — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 7, 2021

Il pre-load, sempre secondo quanto segnala la fonte, sarà attivo dal 21 gennaio 2022: una settimana prima rispetto alla data di lancio annunciata ieri, il 28 dello stesso mese.

Volendo fare un raffronto, andiamo a pescare quanto “pesavano” i due giochi inseriti nella raccolta.

Uncharted 4: Fine di un Ladro richiedeva ben 63 GB di spazio, mentre la sua espansione stand-alone, L'Eredità Perduta, ne aveva bisogno circa di 45. Il computo totale ci porterebbe oltre i 100 GB, ma va considerato che le nuove versioni non dispongono del multiplayer, quindi la notizia ha sorpreso un po' in negativo gli appassionati.

PlayStation 5 è in effetti dotata di un sistema di compressione dei dati, noto come Kraken, che in molti casi si è rivelato utile per ridurre le dimensioni dei giochi in versione current-gen, anche rispetto le relative edizioni per PlayStation 4.

Non è da escludere che le cose possano cambiare da qui al lancio, ma per il momento è bene arrivare preparati e riservare almeno 100 GB per il debutto di Nathan Drake e compagni su PS5.

Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri sarà disponibile anche per PC nel corso del 2022, ma per adesso non ci sono ulteriori informazioni sulla data di lancio.