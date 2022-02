Unravel Two, il divertentissimo platform cooperativo in offerta a meno di 20€

Unravel Two è un gioco semplice, ma molto divertente che unisce sapientemente gameplay single-player e cooperativo in un’avventura colma di enigmi e ostacoli. Non a caso è stato eletto miglior gioco per famiglie dell’anno ai DICE Awards del 2019. Se non l’hai ancora giocato, questo è il momento buono per farlo: su Amazon puoi trovare in sconto a soli 19,99 euro la versione per Nintendo Switch. Una delle migliori, dal momento che l’ibrida Nintendo è la console perfetta per il multiplayer locale.

Unravel Two è un gioco di avventura platform visto da una prospettiva unica. O meglio: da una doppia prospettiva. Gioca con i tuoi Yarnys, piccole creature magiche composte e unite fra loro da un solo filo di lana ed esplora un mondo di gioco ricco di rompicapi da risolvere e ostacoli da superare. Dondolati in aria, salta, appoggiati alle pareti, nuota oppure catapultati: solo così potrai rafforzare l’amicizia e restituire la luce ad un mondo immerso nell’oscurità. Il fulcro principale del gioco è il multiplayer cooperativo, che permette di divertirsi insieme ad amici o parenti, anche se lontani grazie all’online. È presente anche una modalità single-player per chi preferisce il gioco in solitaria.

Unravel Two è la versione per Nintendo Switch. Un'occasione imperdibile per recuperare un titolo unico nel suo genere, che fonde il principio della cooperazione con l'avanzamento classico tipico dei platform.

