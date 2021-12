I migliori video giochi horror (recensioni e guida alla scelta)

Se vi piacciono le atmosfere cupe, la tensione, i colpi di scena improvvisi, le situazioni macabre e la sensazione di paura e attesa, allora i videogiochi horror sono sicuramente la scelta ideale per voi. Negli anni, i videogiochi horror sono diventati dei veri e propri capolavori di “paura" che attraggono sempre più amanti del genere. Le atmosfere angoscianti, gli scontri improvvisi con mostri e altri villain, la risoluzione degli enigmi e la sottile paura che circonda ogni passo del giocatore sono le carte vincenti dei videogame horror. Se siete appassionati di film horror, vi sono tantissimi video giochi che riprendono le trame delle più famose pellicole cinematografiche e che negli anni hanno conquistato migliaia di giocatori o in alternativa si possono scegliere dei giochi con sceneggiatura originale che possono farvi calare nei panni di eroi inconsapevoli alla ricerca di una via di fuga.

Un videogame horror deve avere una trama solida e ben scritta, un'ambientazione che suscita paura e angoscia e personaggi dalle caratteristiche personali e fisiche ben definite. Per suscitare nel giocatore sentimenti angoscianti e di attesa, anche la colonna sonora deve essere in linea con l'atmosfera horror, quindi vi saranno rumori cupi, lunghi momenti di silenzio e attimi di suspense. Una sottocategoria dei video game horror comprende anche l'introduzione di vari enigmi che il protagonista del gioco dovrà risolvere per trovare nuove vie di fuga o scappare dall'ennesimo pericolo.

I migliori giochi horror

Se volete trascorrere intense ore di paura e confrontarvi con videogame dal gameplay complicato e intrigante, abbiamo selezionato per voi una lista dei migliori video giochi horror di tutti i tempi.

Resident Evil Quando si parla di videogiochi horror, non si può sicuramente non pensare alla saga videoludica di Resident Evil, diventato negli anni un vero e proprio franchising. In questa lista vogliamo parlarvi di Resident Evil 2 Remastered, un classico per chi ama i giochi horror e i protagonisti del noto film. Il protagonista è come sempre Leon Kennedy che viene catapultato nuovamente nelle inquietanti location di Racoon City per scoprire nuovi e raccapriccianti intrighi. La versione remastered vede un miglioramento della grafica e del suono, mentre la trama rimane intatta, senza nessun nuovo colpo di scena. Come tutti i titoli della saga di Resident Evil si tratta di un survival horror che mescola combattimento, intrighi e stratagemmi, rocambolesche fughe e momenti di introspezione personale. La giocabilità nella versione remastered è stata modificata e i combattimenti sono molto più semplici e veloci da affrontare. Prezzo Amazon: 20,5 euro

The Evil Whitin Le atmosfere viste nella saga di Resident Evil rivivono nel nuovo video game horror, The Evil Within, realizzato dal team Tango Game Works con la supervisione di Shinji Mikami. The Evil Within è un survival horror che vede protagonista il detective Sebastian Castellanos, che si ritrova a combattere con una forza oscura e non identificabile che ha contaminato prima un ospedale psichiatrico e in seguito altri luoghi inquietanti della città. Questo gioco è indicato soprattutto per chi non ama gli scontri diretti, ma è più propenso a usare strategie furtive, trucchi e stratagemmi e manovre diversive. The Evil Within si caratterizza per le atmosfere buie e cupe, dove il terrore e l'angoscia sono i protagonisti e sarà compito del gamer affrontare sfide improvvise e insidie nascoste, sfruttando l'arguzia e l'ingegno. Si tratta di un video gioco horror molto complicato e intrigante, capace di appassionarvi fin dal primo fotogramma. Prezzo Amazon: 15,88 euro

Alien Isolation Per chi ha amato la saga cinematografica Alien, si possono rivivere le stesse emozioni con il video game Alien Isolation sviluppato da Creative Assembly e prodotto da Sega. Il video game Alien Isolation è un survival horror e voi vestirete i panni di Amanda, la figlia di Ellen Ripley, che affronterà inimmaginabili sfide e scontri per scoprire le verità nascoste all'interno della navicella Nostromo. L'antagonista è come sempre Alien, lo xenomorfo protagonista della saga cinematografica. In questo video game sono frequenti gli scontri e gli attacchi e non mancano anche alcuni enigmi da risolvere, ma è perlopiù indicato per chi ama il confronto epico con i nemici e le emozionanti fughe. Non mancano gli spezzoni ripresi dai celebri film, anche se Alien Isolation si innesta come un continuum della saga e promette ore di tensione e adrenalina. Prezzo Amazon: 18,86 euro

Alan Wake Il video gioco Alan Wake Remastered ci riporta nelle atmosfere claustrofobiche e cupe di Bright Falls, per farci rivivere un'avventura densa di mistero e adrenalina. Il remake del noto gioco, Alan Wake è stato completamente migliorato nella grafica, negli effetti sonori e visivi e nelle animazioni facciali, anche se la trama è uguale all'originale. In questo gioco horror, il protagonista è uno scrittore statunitense, quindi non il classico eroe, quindi dovrete aguzzare l'ingegno e trovare soluzioni creative per affrontare le diverse sfide, visto che i combattimenti non saranno sicuramente il suo punto di forza. Il buio e la nebbia saranno i vostri compagni per tutta la durata del gioco e la torcia, la vostra unica amica, quindi se amate gli sparatutto non aspettatevi grandi scontri armati. Il gioco Alan Wake è un horror psicologico che vi appassionerà e vi permetterà di confrontarvi continuamente con le vostre ansie e paure e soltanto raggiungendo la luce potrete trovare pace e sollievo. Prezzo Amazon: 24,98 euro

The Last of Us Sempre sul filone dei video game horror remastered, troviamo The Last of Us, uno degli ultimi giochi prodotti per Playstation 4 da Naughty Dog. Rispetto ad altri giochi del filone horror, non mancano in The Last of Us, alcuni momenti più luminosi e rilassanti e la trama del game è davvero ben costruita e appassionante. L'eroe Joel, che si ritrova in un mondo post-apocalittico, sembra davvero il protagonista del film e non mancano dialoghi intensi e toccanti e incontri con personaggi dal forte spessore personale. The Last of Us è un survival horror, dove la grafica e la colonna sonora sono i veri protagonisti e si allontana decisamente da altri titoli del filone horror. In the last of us non manca la violenza e gli scontri all'ultimo sangue e nella versione remastered sono presenti altri contenuti esclusivi come il capitolo prequel che vede protagonista Ellie e le otto mappe multi giocatore per scoprire i territori abbandonati o riscattati. Prezzo Amazon: 9,99 euro

House of Ashes Il video gioco House of Ashes si allontana leggermente dai classici giochi horror, visto che l'intera trama è dominata da scontri letali tra militari e creature sovrannaturali, emersi da un antico tempio sumero. Il video game è stato curato in ogni minimo dettaglio e la trama convince pienamente chi è appassionato di horror e al contempo non disdegna l'avventura e l'azione. Rispetto ad altri titoli, House of Ashes, si caratterizza per la presenza di diversi coprotagonisti e le avventure coinvolgeranno tutto il team di militari, tra vicende personali e nuovi scenari apocalittici. Si tratta di un video game molto lungo e complesso, dove è importante avere velocità, astuzia e capacità negli scontri ravvicinati. Per affrontare le avversità del video game si possono scegliere tre livelli di difficoltà e attivare diverse prospettive video, così da poterlo rigiocare diverse volte. Prezzo Amazon: 23,99 euro

Dead Space 3 Il game Dead Space 3 per Xbox 360 è un horror che si allontana dalla modalità survival per diventare un action game dai tratti adrenalinici e denso di combattimenti all'ultimo sangue. I primi capitoli della saga privilegiavano atmosfere più cupe e una trama nettamente horror, mentre Dead Space 3 si è trasformato in uno sparatutto classico, dove la tensione e la paura sono marginali. Il protagonista è Isaac Clarke, pronto a sfidare ogni creatura sovrannaturale per salvare la sua ormai ex-fidanzata, tanto da approdare sul territorio inospitale di Tau Volantis. Nonostante siano tantissimi gli scontri presenti nel gioco, non mancano i tratti distintivi del genere horror come le ambientazioni cupe e la colonna sonora inquietante e a tratti silenziosa. Una novità introdotta in questo titolo è la modalità multiplayer collaborativa, non presente negli altri Dead Space, che arricchisce il video game e costringe l'eroe a confrontarsi con gli altri coprotagonisti per affrontare sfide inusuali e insuperabili in modalità single player. Prezzo Amazon: 19,99 euro

Outlast Trinity Se state cercando paura allo stato puro, Outlast Trinity è sicuramente il vostro gioco ideale, visto che si tratta di un video game dove dominano paura, angoscia, tensione e brividi. La trilogia di Outlast per Playstation $ è uno dei titoli più famosi per chi ama le ambientazioni horror e la modalità survival. Il gioco si snoda attraverso diversi scenari e il protagonista Miles Upshur è un semplice giornalista, privo di abilità di combattimento che dovrà affrontare creature sovrannaturali e altri ostacoli solo con le sue capacità intellettuali. Rispetto ad altri giochi, Outlast Trinity è quasi privo di combattimento e sarà Miles a dover scappare, nascondersi e inventare stratagemmi per affrontare le forze oscure. Si tratta di una trilogia per chi ama i film horror e desidera provare terrore e ansia fin dal primo fotogramma, armati di una telecamera e del vostro ingegno. La trilogia comprende Outlast Trinity 1 e 2 e Outlast Whistleblower, l'ultimo capitolo della saga, che vede come sempre protagonisti alcuni giornalisti, compreso Miles Upshur. Prezzo Amazon: 54,75 euro

Until Dawn Tra i classici video game horror troviamo anche Until Dawn, dove si sfrutta “l'effetto farfalla", un tema tanto caro agli sceneggiatori per creare una trama densa di suspense e di avventura. La trama di Until Dawn ruota intorno all'assunto: ogni azione può avere un impatto sul corso degli eventi, quindi dovrete ponderare bene le vostre decisioni per affrontare ogni evento del gioco. I protagonisti di Until Dawn sono otto adolescenti che si ritrovano una casa di montagna a Blackwood Pines, classico prologo per qualsiasi film del genere horror. I protagonisti dovranno affrontare diverse sfide pericolose, sempre avvolti dall'oscurità e dalle tenebre e confortarsi soprattutto con le proprie scelte personali, che determineranno lo sviluppo del gioco. Nonostante sia un survival horror, non mancano comunque i momenti di condivisione delle scelte e la presenza di diversi protagonisti, inoltre si tratta di un gioco abbastanza semplice che non presenta troppe difficoltà. Prezzo Amazon: 9,99 euro

Conclusione

Nella lista dei migliori giochi horror abbiamo inserito diverse tipologie di giochi, che hanno in comune le atmosfere tese e buie, lo scontro incessante con alcuni antagonisti e la paura viscerale che suscitano nel giocatore. Il filone dei video game horror è in continua evoluzione e in molti casi si tratta di vere e propri film, con sceneggiature complesse e articolate, che hanno il preciso scopo di coinvolgere il gamer e lasciarlo incollato alla sedia.

La modalità survival horror è sicuramente quella più comune e si trasforma in una vera e propria sfida per il giocatore, che deve agire da solo e in completa solitudine per combattere e superare tutti gli ostacoli. La quasi totalità dei titoli indicati vi assicura circa 20-30 ore di gioco continuo ed è comunque sempre possibile ricominciare da capo con altre modalità o per raccogliere oggetti nascosti e per accedere a contenuti premium.

Se amate gli horror classici e desiderate provare paura e tensione allo stato puro, Outlast Trinity e Resident Evil sono sicuramente i titoli da scegliere in primis e poi cimentarvi con la saga di Alien. Per chi vuole invece provare adrenalina allo stato puro e ritrovarsi a combattere con forze sovrannaturali potenti e feroci, invece si consigliano i video game horror come Dead Space 3, The Evil Whitin e il famoso House of Ashes.

La scelta del gioco non dipende soltanto dalla qualità audio e video dei video game horror, visto che nella lista dei migliori troviamo titoli che si caratterizzano per l'ottima risoluzione grafica e sonora, ma dal tipo di esperienza che volete vivere: tensione, paura, coinvolgimento personale, avventura, ecc. Un titolo sicuramente diverso dagli altri è The Last of Us, dove le atmosfere horror si alternano con racconti ed episodi strettamente personali e l'introspezione dei personaggi è sicuramente la parte più interessante. Per trascorrere momenti di tensione senza scadere nel terrore e nella paura è invece consigliabile scegliere Until Dawn, che riprende la trama filmografica dei classici teen horror.